Kiderült, mi okozta Kálloy Molnár Péter halálát

Azt hittük, van visszaút. Áprilisban derült ki, hogy rákos beteg. Fellépett az elmúlt hónapokban is, de volt nagyobb kihagyása. Az elmúlt időszakban több szerepét le kellett mondani”

– nyilatkozta a lapnak Kálloy Molnár Péter anyósa, Dallos Szilvia színésznő. A népszerű színész, aki két gyereket hagyott maga után, a 18 éves Istvánt és a 15 éves Szofit, nem szerette, ha gyengének látják, így az utolsó pillanatig, amíg ereje engedte, a szeretett közönsége elé lépett.

Kálloy Molnár Péter nyolc évvel ezelőtt egyszer már szembenézett a halállal, 2018 októberében mentő vitte kórházba egy előadásról, a szívével volt komoly probléma. Utána alaposan átalakította az életét, megpróbált élni az új lehetőséggel, életmódot váltott, próbált leszokni a cigarettáról és sportolni kezdett. Ám a sors kegyetlen, hiába próbált meg új életet kezdeni és egészségesebben élni, a szörnyű kór ellen nem volt esélye.