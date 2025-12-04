Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Vígszínház színész színművész Kálloy Molnár Péter

Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Kálloy Molnár Pétert

2025. december 04. 06:18

A színész felesége elmondta, mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt.

2025. december 04. 06:18
null

Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, a búcsúztatást pedig december 19-én, 12 órakor tartják – mondta el a színész felesége a Borsnak. Lestár Ágnes arról is beszélt, mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt.

A Mandiner is megírta, hogy december 1-jén, rövid betegség után elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész 55 éves volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt, akit valaha a deszkákon és a filmvásznon láthatott a néző.

Nekünk fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg hozzá, de ha most itt van köztünk, és látja, hogy egy egész ország sírt fel, és gondolja ugyanazt, mint én, akkor talán nyugalom lesz benne”fogalmazott Kálloy Molnár Péter halála kapcsán Rudolf Péter színművész, a Vígszínház igazgatója a TV2 Mokka című műsorában.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!