Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Kálloy Molnár Pétert

Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, a búcsúztatást pedig december 19-én, 12 órakor tartják – mondta el a színész felesége a Borsnak. Lestár Ágnes arról is beszélt, mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt.

A Mandiner is megírta, hogy december 1-jén, rövid betegség után elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész 55 éves volt.