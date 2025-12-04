Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Kálloy Molnár Pétert

Kiderült, mi okozta Kálloy Molnár Péter halálát
Hetek óta kórházban kezelték a színészt.
A színész felesége elmondta, mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt.
Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, a búcsúztatást pedig december 19-én, 12 órakor tartják – mondta el a színész felesége a Borsnak. Lestár Ágnes arról is beszélt, mindenkit várnak Kálloy Molnár Péter temetésére, aki szerette őt.
A Mandiner is megírta, hogy december 1-jén, rövid betegség után elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész 55 éves volt.
A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt, akit valaha a deszkákon és a filmvásznon láthatott a néző.
Nekünk fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg hozzá, de ha most itt van köztünk, és látja, hogy egy egész ország sírt fel, és gondolja ugyanazt, mint én, akkor talán nyugalom lesz benne” – fogalmazott Kálloy Molnár Péter halála kapcsán Rudolf Péter színművész, a Vígszínház igazgatója a TV2 Mokka című műsorában.
Rudolf Péter szerint Kálloy Molnár Péter „intézmény” volt, „a legnagyobb bohóc, aki filozofikus”.
