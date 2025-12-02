„A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt” – Rudolf Péter könnyeivel küszködve emlékezett Kálloyra

„A legnagyobb színészek közé tartozott, a legszerethetőbb fickók egyike volt, akit valaha a deszkákon és a filmvásznon láthatott a néző. Nekünk fájt egyébként, hogy bizonyos szakmai visszajelzések nem érkeztek meg hozzá, de ha most itt van köztünk, és látja, hogy egy egész ország sírt fel, és gondolja ugyanazt, mint én, akkor talán nyugalom lesz benne” – fogalmazott Kálloy Molnár Péter halála kapcsán Rudolf Péter színművész, a Vígszínház igazgatója a TV2 Mokka című műsorában.

Számomra a legnagyobb bohóc, aki filozofikus, és úgy karakterizált, hogy mindig ott volt abban, amit csinált, de közben el is tűnt. A kilencvenes évek középétől ismerjük egymást, de ő a rendszeren kívülre tette magát, egy intézmény lett.

Rendezett, játszott, szinkronizált, verset írt, zenélt, nagyon muzikális volt” – mondta Rudolf Péter a Magyar Nemzet összefoglalója szerint.