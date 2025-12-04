Ft
halál temetés Kálloy Molnár Péter

Kiderült, melyik ráktípus okozta Kálloy Molnár Péter halálát

2025. december 04. 16:40

December 19-én temetik az 55 évesen elhunyt színészt.

2025. december 04. 16:40
null

Kiderült, milyen rákkal vívott súlyos küzdelmet Kálloy Molnár Péter: sajtóértesülések szerint hasnyálmirigyrák támadta meg a szervezetét, állapota pedig az utolsó hónapokban fordulhatott hirtelen rosszabbra.

„Az utolsó percig fogtuk Péter kezét a kórházban, a lányom és két gyermeke is... Nem készült arra, hogy itt hagy bennünket, mindvégig bízott benne, hogy kijön, mint ahogy mi is. Azt hittük, van visszaút. Még most sem hiszem el, ami történt, nagyon megviselt Péter halála... Reggeltől estig csörög a telefonom, nem győzöm fogadni a részvétnyilvánításokat. Pétert mindenki szerette, nagyon rendes és kiváló művész volt” – mondta megrendülten a Blikknek a színész anyósa, Dallos Szilvia.

Ahogy arról beszámoltunk, Kálloy Molnár Péter végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz, a búcsúztatást pedig december 19-én, 12 órakor tartják.

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

 

 

Katcsi
2025. december 04. 17:57
Nem kéne már ezen csámcsogni. Hagyják már nyugodni szegényt
luxusbatar
2025. december 04. 17:30
A hasnyálmirigy rák az a lebrutálisabb rák típus. Egyik nap egészségesnek hiszed magad, majd egy hónap múlva vége. Volt a családban. Nem az az "ágyban párnák közt" elmúlás. Elképesztő tempóban falja fel a szervezetet, a végén morfiummal segítik át az embert. Elmondhatatlan szenvedés az áldozatnak és a családjának is. Legfőképpen azért mert egyszerűen a reményt is elveszi tőled.
billysparks
2025. december 04. 17:22
Most nagyon-nagyon ( nagyon-nagyon) népszerűtlen leszek, de úgy érzem le kell írnom. Két emberrel találkoztam életem során akik meggyógyultak. A közös bennük, hogy áttértek az iszlám vallásra. Egyikük rokonom, áttért, meggyógyult és elvált a férjétől és hozzáment egy törökhöz, ki is költözött, boldog életet él. A másik az érdekesebb. Azerbajdzsánban, Bakuban bementünk a nagy mecsetbe- nem tudom a nevét-, gondoltuk megnézzük. Itt van eltemetve Mohamed negyedik felesége, Fatima a gyerekeivel. Odajött hozzánk egy csóka, hogy beszélünk e oroszul. Mondtuk, tanultuk az iskolában. Kérdezte, milyen vallásuak vagyunk. Mondtuk református. Azt mondta, mindegy milyen a vallásod, muszlim, zsidó, katolikus, református, ha hiszel az Istenedben, az átsegít a legnagyobb bajokon is. Ő ateista volt és hasnyálmirigyrákot állapítottak meg nála. Az orvosok heteket adtak neki. Akkor elment végső kétségbeesésében Allahhoz imádkozni és meggyógyult. Azóta dolgozik önkéntesként a mecsetben.
Locomotive
2025. december 04. 17:04
Igen, bár arányaiban nem a leggyakoribb ráktípus, de nagyon geci. Benedek Tibor, Patrick Swayze, Luciano Pavarotti... 2 év, legjobb esetben. Legrosszabb esetben... látjuk. Steve Jobs 10 évig tudott vele harcolni, időben kapták el, kevésbé agresszív típusú rák támadta meg, de végül.. Igazából szűrni sem lehet.
