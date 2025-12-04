Kiderült, melyik ráktípus okozta Kálloy Molnár Péter halálát

Kiderült, milyen rákkal vívott súlyos küzdelmet Kálloy Molnár Péter: sajtóértesülések szerint hasnyálmirigyrák támadta meg a szervezetét, állapota pedig az utolsó hónapokban fordulhatott hirtelen rosszabbra.

„Az utolsó percig fogtuk Péter kezét a kórházban, a lányom és két gyermeke is... Nem készült arra, hogy itt hagy bennünket, mindvégig bízott benne, hogy kijön, mint ahogy mi is. Azt hittük, van visszaút. Még most sem hiszem el, ami történt, nagyon megviselt Péter halála... Reggeltől estig csörög a telefonom, nem győzöm fogadni a részvétnyilvánításokat. Pétert mindenki szerette, nagyon rendes és kiváló művész volt” – mondta megrendülten a Blikknek a színész anyósa, Dallos Szilvia.