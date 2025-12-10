2021-ben az Egyesült Királyságban három javítóintézetet kellett bezárni illetve átvenni a felügyeletét, mert kiderült, hogy a legkülönbözőbb módszerekkel okoznak fájdalmat a rájuk bízott bűnelkövető fiataloknak.

A példák még jócskán sorolhatóak.

Tragédia, hogy fiatalok gyilkolnak, rabolnak. S tragédia az is, hogy amikor ezért – már csak a jogkövető családok védelme érdekében is – fogságba kerülnek, őket éri súlyos jogsértés. Tragédia továbbá a vétlen sofőr halála is a közlekedésben, az orvosi műhiba, ha csúszós úton lépve combnyaktörést szenvedünk, ha egy gyermek meghal, ha egy felnőtt meghal, ha bárki, akit szeretünk, annak baja esik. Közös ezekben a tragédiákban, hogy a kormány nem felelős érte. Felelőssége abban áll, hogyha napvilágra jut bármilyen bűncselekmény, akkor jogszerűen járjon el, a sértettek megvédje, a törvényes rendet helyreállítsa. Az autónk is bármikor elromolhat, mégse utazik velünk az anyósülésen éjt-nappá téve egy autószerelő.

A családját pszichésen halmozottan abuzáló politikai influenszernek mindebből politikai tőkét kovácsolnia visszatetsző és rendkívül ostoba is.

Minthogy két lépésre nem gondolkodik előre, ahogy ez rendre kiderül, most sem gondolta végig, hogyha egy random állami intézményben történő jogsértés miatt a kormány lemondását követeli, ebből mi is következne?