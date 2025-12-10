Ft
Balázs Péter élete képekben színész életút film színművész legenda

Egy legendás hang – Balázs Péter élete képekben (GALÉRIA)

2025. december 10. 13:17

Egyként gyászolja az ország Balázs Péter színművészt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész szerda reggel hunyt el. Galériánkban az életútjából idéztünk fel képeket.

2025. december 10. 13:17
null

Szerda reggel meghalt Balázs Péter, Kossuth- és Jásza Mari-díjas színművész. A színész számos emlékezetes filmben és színpadi darabban játszott, leginkább mégis a hangjával vált legendává hazánkban. Galériánkban felidézzük életútját. 

Balázs Péter élete

Balázs Péter élete

A színészt Orbán Viktor miniszterelnök is búcsúztatta közösségi oldalán. A kormányfő bajtársának nevezte az elhunyt művészt. 

Katcsi
2025. december 10. 13:57
Nagyon szerettem. Őszinte részvétem,a családnak vigasztalàst kívánok!
makapaka2
2025. december 10. 13:49
Isten nyugosztalja! Nagyon fog hiányozni.Emberként, színészként, rendezőként sokat adott az embereknek.
nyugalom
2025. december 10. 13:44
Isten nyugosztalja! Egy régivagasu úr volt. Nem látni hasonlót sem az utodok között
