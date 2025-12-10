Egy legendás hang – Balázs Péter élete képekben (GALÉRIA)

Ilyen nem történt negyven éve – eljött a magyar film újabb aranykora?

A Hogyan tudnék élni nélküled? nemcsak az egymilliós nézőszámot lépte át, de példátlan módon éppen 52. hete van műsoron országszerte a mozikban. 2026-ban előbb a színpadi adaptáció érkezik az Erkelben, majd ugyanazzal a szereplőgárdával az ugyancsak Demjén Ferenc-örökzöldekre épülő mozgóképes folytatás.