Egy legendás hang – Balázs Péter élete képekben (GALÉRIA)

Meghalt Balázs Péter
A színművész 82 éves volt.
Egyként gyászolja az ország Balázs Péter színművészt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész szerda reggel hunyt el. Galériánkban az életútjából idéztünk fel képeket.
Szerda reggel meghalt Balázs Péter, Kossuth- és Jásza Mari-díjas színművész. A színész számos emlékezetes filmben és színpadi darabban játszott, leginkább mégis a hangjával vált legendává hazánkban. Galériánkban felidézzük életútját.
A színészt Orbán Viktor miniszterelnök is búcsúztatta közösségi oldalán. A kormányfő bajtársának nevezte az elhunyt művészt.
