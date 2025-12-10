„Mindent köszönünk!” – így búcsúzott Orbán Viktor Balázs Pétertől

Meghalt Balázs Péter
A színművész 82 éves volt.
A miniszterelnök bajtársának nevezte a színművészt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerda reggel, 82 éves korában meghalt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. A színész halálhírére Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.
„Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!” – írta közösségi oldalán a kormányfő.
