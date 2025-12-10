Ft
halálhír Orbán Viktor Balázs Péter

„Mindent köszönünk!” – így búcsúzott Orbán Viktor Balázs Pétertől

2025. december 10. 11:14

A miniszterelnök bajtársának nevezte a színművészt.

2025. december 10. 11:14
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerda reggel, 82 éves korában meghalt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész. A színész halálhírére Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. 

„Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!” – írta közösségi oldalán a kormányfő.

Nyitókép: Facebook

