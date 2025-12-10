Ft
12. 10.
szerda
Meghalt Balázs Péter

Meghalt Balázs Péter

2025. december 10. 11:06

A színművész 82 éves volt.

null

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter” – közölte szerda délelőtt a szolnoki Szigligeti Színház a közösségi oldalán. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész olyan filmekben lopta be magát a magyarok szívébe, mint például az Égigérő fű, a Szeleburdi család, vagy a Hyppolyt, de sokan legendás hangjáról ismerik, hiszen ő volt A nagy ho-ho-horgász, illetve a Reszkessetek, betörők! című film főgonoszának, Joe Pescinek szinkronhangja is. 

Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát. AZ intézmény búcsúztatójában megjegyzi: az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. 

Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.  

„Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!” – írták.

Balázs Péter 82 éves volt. 

Nyitókép: Szigligeti Színház Facebook-oldala

citromosParizer
2025. december 10. 11:30
mindig is bírtam, sok vidám percet szerzett, nyugodjon békében!
Takagi
2025. december 10. 11:30
Nyugodj békében!
Zuglóvak
2025. december 10. 11:28
Felejthetetlen a színpadon, és civilben is... Isten nyugosztalja.
SCsá
2025. december 10. 11:26
Nyugodjon békében
