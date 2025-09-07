Ft
háború tűzszünet szankciók válasz Donald Trump fájdalom Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij szerint az oroszok így akarnak „fájdalmat okozni” Ukrajnának

2025. szeptember 07. 23:04

Az ukrán elnök kijelentette, hogy ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni.

2025. szeptember 07. 23:04
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök próbára teszi a világot – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében az újabb intenzív orosz légicsapások nyomán a nemzetközi közösség reakcióját követelve.

Ez világos jele annak, hogy Putyin próbára teszi a világot, hogy az elfogadja, illetve beletőrődik-e – mondta az ukrán vezető. Szerinte Oroszország „fájdalmat” akar okozni Ukrajnának és egyre merészebb csapásokkal.

Zelenszkij kijelentette, hogy ezzel szemben Oroszország, illetve a hozzá kötődő személyek elleni szankciókkal, valamint kemény vámokkal és más kereskedelmi korlátokkal kell fellépni. 

A veszteségeiknek érezhetőknek kell lenniük”

 – mondta.

Trump kész tovább lépni a szankciók második fázisába

Az ukrán elnök esti beszédében egyben Oroszország vonakodó magatartásával indokolta az orosz gáz- és olajvezetékek, valamint olajfinomítók elleni ukrán dróncsapásokat. „A benzinhiány és egyéb gazdasági nehézségek okozása Oroszországban logikus válasz az orosz vonakodásra, hogy belemenjenek egy tűzszünetbe és egy államfői találkozóba” – tette hozzá mondván, hogy Putyin nem akar tárgyalásokat és próbál kibújni elölük.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Fehér Ház előtt újságírói kérdésre adott szűkszavú, igenlő válaszában jelezte, hogy kész továbblépni az Oroszország elleni szankciók „második fázisába”.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

