Meghatóan búcsúzott Balázs Pétertől Bodrogi Gyula

Meghalt Balázs Péter
A színművész 82 éves volt.
A két művész barátsága több mint hat évtizedre nyúlt vissza.
Mély megrendüléssel fogadta a hazai színházi világ Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész halálhírét szerda délelőtt. A legendás színművész évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színjátszásnak: számtalan tévéfilmben, sorozatban, kabaréműsorban és bohózatban nyújtott felejthetetlent alakítást – írta a Magyar Nemzet. A szomorú hírt Bodrogi Gyula is döbbenettel vette tudomásul. „Tényleg nagyon fiatal kora óta ismerem. Ismertem” – mondta a Nemzet Színésze.
A két művész barátsága több mint hat évtizedre nyúlt vissza. Balázs Péter már gyermekként a színház világában nőtt fel, édesapja nyomdokain, így a színpad neki valódi otthonná vált. Bodrogi Gyula szerint ebből a természetes otthonosságból fakadt az a különleges kisugárzás, ami mindig áthatotta játékát.
Sok-sok közös munka kötötte össze őket: kabaréjelenetek, bohózatok, tévé- és rádióműsorok, filmek, színházi előadások. Bodrogi szerint Balázs Péterrel mindig jó volt együtt játszani. „Utoljára talán Mága Zoltán egyik koncertjén énekeltünk együtt” – idézte fel. Balázs Péter halálával pótolhatatlan űr maradt a magyar színházi életben – írta a lap.
