Meghatóan búcsúzott Balázs Pétertől Bodrogi Gyula

Mély megrendüléssel fogadta a hazai színházi világ Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész halálhírét szerda délelőtt. A legendás színművész évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színjátszásnak: számtalan tévéfilmben, sorozatban, kabaréműsorban és bohózatban nyújtott felejthetetlent alakítást – írta a Magyar Nemzet. A szomorú hírt Bodrogi Gyula is döbbenettel vette tudomásul. „Tényleg nagyon fiatal kora óta ismerem. Ismertem” – mondta a Nemzet Színésze.

A két művész barátsága több mint hat évtizedre nyúlt vissza. Balázs Péter már gyermekként a színház világában nőtt fel, édesapja nyomdokain, így a színpad neki valódi otthonná vált. Bodrogi Gyula szerint ebből a természetes otthonosságból fakadt az a különleges kisugárzás, ami mindig áthatotta játékát.