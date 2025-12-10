Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bodrogi Gyula színház Balázs Péter

Meghatóan búcsúzott Balázs Pétertől Bodrogi Gyula

2025. december 10. 13:44

A két művész barátsága több mint hat évtizedre nyúlt vissza.

2025. december 10. 13:44
null

Mély megrendüléssel fogadta a hazai színházi világ Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész halálhírét szerda délelőtt. A legendás színművész évtizedeken át meghatározó alakja volt a magyar színjátszásnak: számtalan tévéfilmben, sorozatban, kabaréműsorban és bohózatban nyújtott felejthetetlent alakítást – írta a Magyar Nemzet. A szomorú hírt Bodrogi Gyula is döbbenettel vette tudomásul. „Tényleg nagyon fiatal kora óta ismerem. Ismertem” – mondta a Nemzet Színésze.

A két művész barátsága több mint hat évtizedre nyúlt vissza. Balázs Péter már gyermekként a színház világában nőtt fel, édesapja nyomdokain, így a színpad neki valódi otthonná vált. Bodrogi Gyula szerint ebből a természetes otthonosságból fakadt az a különleges kisugárzás, ami mindig áthatotta játékát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Sok-sok közös munka kötötte össze őket: kabaréjelenetek, bohózatok, tévé- és rádióműsorok, filmek, színházi előadások. Bodrogi szerint Balázs Péterrel mindig jó volt együtt játszani. „Utoljára talán Mága Zoltán egyik koncertjén énekeltünk együtt” – idézte fel. Balázs Péter halálával pótolhatatlan űr maradt a magyar színházi életben – írta a lap.

Nyitókép forrása: Zih Zsolt 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!