Balázs Péter szerint Orbán orosz kémként lépett fel Washingtonban, de megnyerte a meccset

és nem csapott le rögtön, hogy hiszen ott van még hasonló geopolitikai helyzetben Ausztria, Csehország és Szlovákia és ebből legalább ketten már meg is oldották a leválást az orosz energiáról, a szlovákok pedig már tapogatóznak” – mondta Balázs Péter.

A volt külügyminiszter szerint a megállapodás a szuverenitás önkéntes és elég durva korlátozása. Úgy véli, „ez Orbán orosz kapcsolatának folytatása, ahogy arról a világsajtó is kezdett írni, tulajdonképpen

szinte orosz követként lépett föl Washingtonban a miniszterelnök”.

A volt külügyminiszter az interjúban arról is beszélét, hogy „az amerikai elnöknél azt láthatjuk, hogy mindig erősen hallgat arra, akivel legutoljára beszélt, most pedig Orbán Putyin irányába billenthette. Nem tudjuk, ennek még milyen következményei lesznek”.

Balázs szerint Orbán és Trump is kellemetlen belpolitikai helyzetben van, így pláne nem csoda, hogy egymást dicsérgették. Orbánék a maguk szempontjából megnyerték a meccset, az kérdés, hogy hosszabb távon ennek a gólarány milyen következménye lesz. „Persze, jól mutat, hogy a miniszterelnök ott ül a Fehér Házban, de a magyar választót inkább az érdekli, hogy mennyit fizet a boltban, az üzemanyagért, mennyire bízhat a közszolgáltatásokban”. Balázs Péter elfelejtette azt az aprócska mozzanatot, hogy a szankciómentességet nagyon is érezni fogja a választó a pénztárcáján.