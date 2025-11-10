Ft
Donald Trump Orbán Viktor Balázs Péter

Balázs Péter szerint Orbán orosz kémként lépett fel Washingtonban, de megnyerte a meccset

2025. november 10. 08:25

„Orbánék a maguk szempontjából megnyerték a meccset, az kérdés, hogy hosszabb távon ennek a gólarány milyen következménye lesz” – véli a volt külügyminiszter.

2025. november 10. 08:25
null

„Orbánék a maguk szempontjából megnyerték a meccset, az kérdés, hogy hosszabb távon ennek a gólarány milyen következménye lesz”

 – mondta Balázs Péter volt külügyminiszter, korábbi uniós biztos a Klubrádiónak Orbán Viktor washingtoni találkozójáról. Úgy véli, ami történt, az mindenesetre nem a függetlenség megőrzése, sőt, éppen a szuverenitás elég durva, önkéntes korlátozása.

Balázs Péter úgy véli, Donald Trumpnak belpolitikai támogatottságra is szükség van ahhoz, hogy az Orbánnak megígért szankciómentességet érvényesítse. Emlékeztetett: demokrata és republikánus szenátorok is arra szólították fel az elnököt, hogy szerezzen érvényt az orosz energiaszállítások leállításának, különösen Törökország, Szlovákia és Magyarország esetében. 

Úgy tűnik az amerikai elnököt Orbán megint azzal az egyszerű érvvel győzte meg, hogy Magyarország szárazföldbe ágyazott ország, így tehát nincs számára alternatíva. 

Trump talán hiányzott a földrajzóráról 

és nem csapott le rögtön, hogy hiszen ott van még hasonló geopolitikai helyzetben Ausztria, Csehország és Szlovákia és ebből legalább ketten már meg is oldották a leválást az orosz energiáról, a szlovákok pedig már tapogatóznak” – mondta Balázs Péter. 

A volt külügyminiszter szerint a megállapodás a szuverenitás önkéntes és elég durva korlátozása. Úgy véli, „ez Orbán orosz kapcsolatának folytatása, ahogy arról a világsajtó is kezdett írni, tulajdonképpen 

szinte orosz követként lépett föl Washingtonban a miniszterelnök”.

A volt külügyminiszter az interjúban arról is beszélét, hogy „az amerikai elnöknél azt láthatjuk, hogy mindig erősen hallgat arra, akivel legutoljára beszélt, most pedig Orbán Putyin irányába billenthette. Nem tudjuk, ennek még milyen következményei lesznek”.

Balázs szerint Orbán és Trump is kellemetlen belpolitikai helyzetben van, így pláne nem csoda, hogy egymást dicsérgették. Orbánék a maguk szempontjából megnyerték a meccset, az kérdés, hogy hosszabb távon ennek a gólarány milyen következménye lesz. „Persze, jól mutat, hogy a miniszterelnök ott ül a Fehér Házban, de a magyar választót inkább az érdekli, hogy mennyit fizet a boltban, az üzemanyagért, mennyire bízhat a közszolgáltatásokban”. Balázs Péter elfelejtette azt az aprócska mozzanatot, hogy a szankciómentességet nagyon is érezni fogja a választó a pénztárcáján.

Nyitókép: Balázs Péter, a Bajnai-kormány korábbi külügyminisztere. Fotó: Képkocka/Index-video

