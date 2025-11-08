Tényleg agyonverik Schmidt Máriát a színpadon – de ez egyelőre „csak” egy zavaros elme szüleménye

Hadd kezdjem szemlesütve egy vallomással: sosem voltam még Pintér Béla-darabon. „Meg kell hagyni, hogy tehetséges” – mondják egyes fideszes ismerőseim. „Ha egy darabját láttad, mindet láttad” – hallottam másoktól. Most, hogy nem maradt visszhang nélkül a rendező új alkotása, a Kabuki – mivel abban a Schmidt Máriára hajazni kívánó szereplőt agyonverik –, kiváló alkalomnak éreztem, hogy említett hiányosságomat pótoljam. Beültem hát péntek este az Átrium színházba, hogy a saját szememmel győződjek meg a Pintér Béla tehetségét méltató dicséretek igaz voltáról, na meg arról, valóban agyonverik-e a színpadon a Terror Háza Múzeum főigazgatóját.

Utóbbit gyorsan leszögezném: valóban agyonverik. A közönség pedig szakad rajta. A szereplővel – akit a darabban Verának hívnak – tényleg összetéveszthetetlenül Schmidt Máriára akartak utalni. Nem azért, mert a főigazgató olyan a valóságban is, mint a darabban,

hanem mert pontosan olyan, mit az urbánus liberálisok fejében.

A cselekmény úgy foglalható össze, hogy a főszereplő, Miki (Szabó Zoltán), a vidéki értelmiségi, aki egy tájház tulajdonosa, választás elé kerül: vagy behódol a hatalomnak vagy mindent elveszít. Ettől olyan stressz éri Mikit, amely feltépi a késő Kádár-korszakban szerzett, gyermekkori sebeit, és tudathasadásossá válik. Innentől kezdve szinte minden az ő fejében játszódik le, egészen a darab végéig, vagy még akkor is, ez nem teljesen egyértelmű.