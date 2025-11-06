„A polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne. Egy színdarabnak, koncertnek nincs sok értelme önmagában, a nézők nélkül. Szóval a művészi szabadság ilyen bonyolult folyamat, és ugye, ez az irodalomtudományi meghatározás egyben minden következmény alól felmentést biztosít.

Ez maga az a keretrendszer, amely a liberális alkotót minden erkölcsi gát alól mentesíti,

ez a »tudományos talapzat«, amely alapján a balliberális mátrixban a magaskultúrát jelentő Pintér Béla, vagy épp az alacsonyabb regiszterekre beállított Majka, azaz Majoros Péter provokációja szerintük teljesen rendben van. Amit ők tesznek, simán csak a művészi szabadság része.