A „pintérbélamajkák” felelőssége

2025. november 06. 06:28

A balliberális művészvilág szeretetországa agyonveréssel, fejbelövéssel és uszítással épülget.

2025. november 06. 06:28
Pindroch Tamás
Pindroch Tamás
Magyar Nemzet

„A polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne. Egy színdarabnak, koncertnek nincs sok értelme önmagában, a nézők nélkül. Szóval a művészi szabadság ilyen bonyolult folyamat, és ugye, ez az irodalomtudományi meghatározás egyben minden következmény alól felmentést biztosít.

Ez maga az a keretrendszer, amely a liberális alkotót minden erkölcsi gát alól mentesíti, 

ez a »tudományos talapzat«, amely alapján a balliberális mátrixban a magaskultúrát jelentő Pintér Béla, vagy épp az alacsonyabb regiszterekre beállított Majka, azaz Majoros Péter provokációja szerintük teljesen rendben van. Amit ők tesznek, simán csak a művészi szabadság része.

Pintér darabjában a nyilvánvalóan ­Schmidt Máriáról mintázott Schanda Verát nemes egyszerűséggel agyonverik, míg Majoros koncertjén fejbe lövik az Orbán Viktor miniszterelnökről mintázott »kitalált karaktert«, Bindzsisztán vezetőjét. Erkölcsi skrupulusok egyik »művésznél«, bocsánat »műbe transzponált énnél« nem léteznek. Meg persze, valójában a közönség a hibás, hiszen csak szerintük egyezik a ­Schmidt–Schanda és a Bindzsisztán–Orbán karakter, a befogadás folyamatában őket csak a nézők teremtették meg, nincs itt semmi látnivaló, a kasszánál lehet fizetni.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2025. november 06. 07:32
Itt csak az derül ki, hogy a kommunizmus is pont olyan békés mint az iszlám, meghúzza magát amíg nincsen hatalma, de amint a kezébe kaparintja a legótvarosabb véres diktatúrát alakítja ki, majd szabadkozik, hogy de az elképzelés amúgy tök rendben volt. Számos eset van, hogy a véresszájú forradalmár, mikor fizikailag valakit agyonlőnek mellette, lesápad, hogy hű, ezt nem egészen így gondolta, és közvetlenül szembesül az élménnyel, hogyha sokat okoskodik, mehet az áldozat után, csakhogy ekkor már nincsen visszaút. És az a legdurvább, hogy ezek az emberek el sem tudják képzelni, hogy a komcsi mutatvány MEGINT ebbe fog fordulni. Attól viszont teljes lélekben rettegnek, hogy megnácul a világ. Mintha az bármiben is más lenne mint a komcsi terror.
bagoly-29
2025. november 06. 06:47
Ezeknek az emberszabású férgeknek az alapvető jellegük a gyűlölködés. Ilyennek születtek, így érzik csak jól magukat. Selejtek.
Syr Wullam
2025. november 06. 06:47
"A polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne." Mit jegyzett le a szerző? A befogadást? 😲
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!