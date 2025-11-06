Gulyás Gergely Pintér Béla legújabb darabjáról: Gyalázat, és szégyen, hogy ilyenre sor kerülhet!
Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump.
A balliberális művészvilág szeretetországa agyonveréssel, fejbelövéssel és uszítással épülget.
„A polgárpukkasztást, az alantas provokációt valójában nem is a szerző, hanem a befogadó hozza létre, mert a befogadás – az olvasás, értelmezés, a drámai színmű megtekintése stb. – maga a cselekvés, tehát a művészi produktum teremtője, a szerző csak lejegyezte azt, a befogadó nélkül az csak egy betűhalmaz lenne. Egy színdarabnak, koncertnek nincs sok értelme önmagában, a nézők nélkül. Szóval a művészi szabadság ilyen bonyolult folyamat, és ugye, ez az irodalomtudományi meghatározás egyben minden következmény alól felmentést biztosít.
Ez maga az a keretrendszer, amely a liberális alkotót minden erkölcsi gát alól mentesíti,
ez a »tudományos talapzat«, amely alapján a balliberális mátrixban a magaskultúrát jelentő Pintér Béla, vagy épp az alacsonyabb regiszterekre beállított Majka, azaz Majoros Péter provokációja szerintük teljesen rendben van. Amit ők tesznek, simán csak a művészi szabadság része.
Pintér darabjában a nyilvánvalóan Schmidt Máriáról mintázott Schanda Verát nemes egyszerűséggel agyonverik, míg Majoros koncertjén fejbe lövik az Orbán Viktor miniszterelnökről mintázott »kitalált karaktert«, Bindzsisztán vezetőjét. Erkölcsi skrupulusok egyik »művésznél«, bocsánat »műbe transzponált énnél« nem léteznek. Meg persze, valójában a közönség a hibás, hiszen csak szerintük egyezik a Schmidt–Schanda és a Bindzsisztán–Orbán karakter, a befogadás folyamatában őket csak a nézők teremtették meg, nincs itt semmi látnivaló, a kasszánál lehet fizetni.”
