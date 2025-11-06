Hol vannak a feministák? Miért nem védik meg Schmidt Máriát? – megjegyzések Pintér Béla botrányos darabjáról

Bottal verik agyon az amúgy legendás Pintér Béla új darabjában Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatójának (nem) mellesleg férfi által játszott hasonmását, a mű Schanda Vera nevű szereplőjét – adták hírül a lapok (köztük a Mandiner) a múlt héten.

Pintér 32. előadása, a Kabuki nyitó jelenetében a fióknak író költő, egy bizonyos Csányi Miklós kulturális menedzser, aki a történet szerint új tájmúzeumot akar nyitni Szabadszálláson, elszavalja a síron túlról üzenő Petőfi Sándor József Attilához írt versét. Ezt követően a Schmidt Máriára erősen hasonlító, fideszes Schanda Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. Ekkor az addig társutas férfi – idézem a 444-et – „kelletlenül bevallja, hogy képtelen beállni a sorba, annyira felháborítónak tartja azt, ahogy a mártírhalált halt Alekszej Navalnijt kezeli a kormányoldal”. Ezen Schmidt Mária hasonmása kiakad a darabban, hiszen Navalnijt nem tartja semmire, és „szerinte Oroszországban a Nyugattal szemben szabad választások vannak.”

Pintér Béla új alkotása részben szomorú, részben felháborító.

Nem láttam a Pintér Béla-összest, de egy-kettőt azért igen. A Titkaink című, zseniális és nyomasztó darabot 2017-ben néztem meg, mégpedig New Yorkban. A darab a táncházmozgalom archetipikus alakjait is megjeleníti, mégpedig fantasztikus módon, kinti néptáncosokkal néztük. A főszereplő a Titkainkban egy pedofil, akit megzsarol a kommunista titkosszolgálat a pszichológusán keresztül. Miért hozom ezt fel? Mert Pintér már akkor sem bírta ki, hogy ne direkt politizáljon, a darab végén ugyanis egy kortárs jobboldali kormány kitünteti a főszereplőt.

Pintérnek tehát nem most támadt ihletproblémája, hanem már egy évtizeddel ezelőtt is volt neki – az ilyen típusú, mérges direkt politizálást nem tudom másra fogni, mint ihlethiányra, főleg egy ilyen tehetségű rendező részéről.