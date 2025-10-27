Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában

Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen
A darab egy pontján Schmidt Máriát ládába zárják majd bottal agyonverik.
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Röviden:
Pintér Béla az új darabjában Schmidt Mária alakját torzítja el kicsinyes csúsztatásokkal, és a végén bottal verik agyon a Terror Háza Múzeum főigazgatóját.
A 444 arról ír, hogy az Átriumba menetrendszerűen megérkezett Pintér Béla legújabb (32.), telt házzal futó előadása, a Kabuki. A nyitó jelenetben a fióknak író költő, Csányi Miklós kulturális menedzser – aki új tájmúzeumot akar nyitni Szabadszálláson – elszavalja a síron túlról üzenő Petőfi Sándor egyetlen méltó örököséhez, József Attilához írt versét.
Ezt követően
a Schmidt Máriára hajazó fideszes (!) Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje.
A portál szerint ekkor az addig társutas férfi „kelletlenül bevallja, hogy képtelen beállni a sorba, annyira
felháborítónak tartja azt, ahogy a mártírhalált halt Alekszej Navalnijt kezeli a kormányoldal”.
Ezen
Schmidt Mária teljesen kiakad, írják, hiszen Navalnijt nem tartja semmire, és „szerinte Oroszországban a Nyugattal szemben szabad választások vannak.”
Tegyük hozzá:
Schmidt Máriát egy férfiszínész alakítja,
ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.
Felmerül a kérdés, elég-e arra hivatkozni, hogy mindez művészet, amikor nyilvánvalóan konkrét személyekről és aktuálpolitikai ügyekről szól a darab.
