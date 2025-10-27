Ft
művészet Pintér Béla Átrium Schmidt Mária aktuálpolitika

Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában

2025. október 27. 07:49

Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.

2025. október 27. 07:49
Röviden: 

Pintér Béla az új darabjában Schmidt Mária alakját torzítja el kicsinyes csúsztatásokkal, és a végén bottal verik agyon a Terror Háza Múzeum főigazgatóját.

A 444 arról ír, hogy az Átriumba menetrendszerűen megérkezett Pintér Béla legújabb (32.), telt házzal futó előadása, a Kabuki. A nyitó jelenetben a fióknak író költő, Csányi Miklós kulturális menedzser – aki új tájmúzeumot akar nyitni Szabadszálláson – elszavalja a síron túlról üzenő Petőfi Sándor egyetlen méltó örököséhez, József Attilához írt versét.

Ezt követően 

a Schmidt Máriára hajazó fideszes (!) Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. 

A portál szerint ekkor az addig társutas férfi „kelletlenül bevallja, hogy képtelen beállni a sorba, annyira

 felháborítónak tartja azt, ahogy a mártírhalált halt Alekszej Navalnijt kezeli a kormányoldal”. 

Ezen

 Schmidt Mária teljesen kiakad, írják, hiszen Navalnijt nem tartja semmire, és „szerinte Oroszországban a Nyugattal szemben szabad választások vannak.”

Tegyük hozzá: 

Schmidt Máriát egy férfiszínész alakítja,

 ezzel adva további nyomatékot egy hamis torzításhoz.

Felmerül a kérdés, elég-e arra hivatkozni, hogy mindez művészet, amikor nyilvánvalóan konkrét személyekről és aktuálpolitikai ügyekről szól a darab.

Kapcsolódó vélemény

Lentulai Krisztián

Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen

A darab egy pontján Schmidt Máriát ládába zárják majd bottal agyonverik.

Nyitókép: Facebook

 

 

