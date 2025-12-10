Jónak lenni jó! – Egyházi Viola különleges felajánlással csatlakozott

Egyházi Viola eredetileg textiltervezőként tanult és 2011-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervező szakán, ruhatervezőként. Ezt követően közel tíz esztendőig dolgozott a hazai dizájn szakmában. És bár a vizualitás és az alkotás mindig jelen volt az életében, ez az irány mégsem adta meg számára azt az önazonosság-érzést, amelyre vágyott – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A festészet iránti vonzódás azonban folyamatosan ott volt – igaz, csak idővel merte igazán elfogadni önmagában.

Átjárás a szakmák között: textiltervezés és festészet

Egyházi Viola úgy véli, hogy a textiltervezői tanulmányai, tapasztalatai nem „elvesztek” – ellenkezőleg: sokat adtak a festői kifejezésmódjához. Az anyag-, textúra- és színhasználat ismerete segített kialakítani azt a sajátos vizuális érzékenységet, amely ma a munkáit jellemzi. Ugyanakkor a portréból kiderül: határozott álláspontja van azzal kapcsolatban, hogyan kell viszonyulni a művészethez.