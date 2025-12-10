Ft
Jónak lenni jó! – Egyházi Viola különleges felajánlással csatlakozott

2025. december 10. 11:28

A művész szerint a valódi művészet nemcsak önkifejezés, hanem felelősségvállalás is.

2025. december 10. 11:28
null

Egyházi Viola eredetileg textiltervezőként tanult és 2011-ben diplomázott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervező szakán, ruhatervezőként. Ezt követően közel tíz esztendőig dolgozott a hazai dizájn szakmában. És bár a vizualitás és az alkotás mindig jelen volt az életében, ez az irány mégsem adta meg számára azt az önazonosság-érzést, amelyre vágyott – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A festészet iránti vonzódás azonban folyamatosan ott volt – igaz, csak idővel merte igazán elfogadni önmagában.

 

Átjárás a szakmák között: textiltervezés és festészet

Egyházi Viola úgy véli, hogy a textiltervezői tanulmányai, tapasztalatai nem „elvesztek” – ellenkezőleg: sokat adtak a festői kifejezésmódjához. Az anyag-, textúra- és színhasználat ismerete segített kialakítani azt a sajátos vizuális érzékenységet, amely ma a munkáit jellemzi. Ugyanakkor a portréból kiderül: határozott álláspontja van azzal kapcsolatban, hogyan kell viszonyulni a művészethez.

Nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, azt az erős álláspontját szereti hangsúlyozni, hogy a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell.

Egyházi Viola szerint az a fontos, hogy legyen nyitottság arra, hogy bárki találjon kapaszkodót egy alkotásban – akár az érzelmekben, akár egy töredékes gesztusban, árnyékban, fényben.

A művészi kifejezés: fény-árnyék, kontraszt, ember

Stílusát mélyen jellemzi a kontrasztokkal való játék: a fény és árnyék viszonya, az emberi test, gesztus, sziluett ösztönösen megjelenik alkotásaiban, írja a Magyar Nemzet. Egy apró fény, egy árnyék a nyakszirten, egy mozdulat — ezek a pillanatok képesek elindítani benne valamit, ami vászonra kerül. És most is olyan új sorozaton dolgozik, amely transzparenciára épít, tovább kísérletezve a szín, forma és test viszonyával.

Egyházi Viola alkotásai Herzen utcai galériájában tekinthetők meg, de festményeivel találkozhatunk a Pozsonyi úton található Co.Co. Coffee-Coctails kávézóban is.

 

Jónak lenni jó! – itt van az újabb felajánlás

Egyházi Viola festőművész idén csatlakozott a Jónak lenni jó! jótékonysági műsorhoz, ahol egy különleges grafikáját ajánlotta fel a nemes ügy érdekében.

A művész szerint a valódi művészet nemcsak önkifejezés, hanem felelősségvállalás is – és most először ország-világ láthatja ezt a hozzáállást.

Nyitókép forrása: Mirkó István

 

