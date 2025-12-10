Jónak lenni jó! – Egyházi Viola különleges felajánlással csatlakozott

Nem híve az alkotói szándék túlelemzésének, azt az erős álláspontját szereti hangsúlyozni, hogy a művészetet nem megérteni, hanem befogadni kell.
Egyházi Viola szerint az a fontos, hogy legyen nyitottság arra, hogy bárki találjon kapaszkodót egy alkotásban – akár az érzelmekben, akár egy töredékes gesztusban, árnyékban, fényben.
A művészi kifejezés: fény-árnyék, kontraszt, ember
Stílusát mélyen jellemzi a kontrasztokkal való játék: a fény és árnyék viszonya, az emberi test, gesztus, sziluett ösztönösen megjelenik alkotásaiban, írja a Magyar Nemzet. Egy apró fény, egy árnyék a nyakszirten, egy mozdulat — ezek a pillanatok képesek elindítani benne valamit, ami vászonra kerül. És most is olyan új sorozaton dolgozik, amely transzparenciára épít, tovább kísérletezve a szín, forma és test viszonyával.
Egyházi Viola alkotásai Herzen utcai galériájában tekinthetők meg, de festményeivel találkozhatunk a Pozsonyi úton található Co.Co. Coffee-Coctails kávézóban is.