Jónak lenni jó! – most ön is tehet valamit a kárpátaljai gyermekekért!

„A Jónak lenni jó! kampányok keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni. A Jónak lenni jó! igazi nemes, közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája” – mondta korábban Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a Bethesda Gyermekkórházban tartott sajtótájékoztatón. A helyszínválasztás nem véletlen: a budapesti egészségügyi intézményben már több mint ötszáz gyermeket fogadtak Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről, nemcsak a gyógyításban, de a családtagok elszállásolásában, mindennapi életfeltételeik megteremtésében is oroszlánrészt vállalva.

A Jónak lenni jó! kampányok az elmúlt években főként a gyermekek felé fordultak, sőt, 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanásakor a közmédia egész napos műsorfolyammal támogatta ugyancsak a kárpátaljai rászorulókat. Most ugyanezt kérik:

figyelmet a háború áldozatainak.

Ezért választották idén a a karitatív gyűjtés alanyául a kárpátaljai Kegyes Alapítványt. Siklósi Beatrix, az ez évi kampány részeként tartandó december 21-i, egész napos műsorfolyam projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója úgy fogalmazott, ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek: