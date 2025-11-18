Jónak lenni jó! – most ön is tehet valamit a kárpátaljai gyermekekért!

Felelőtlen pénzszórás: itt vannak a számok, gigantikusan megemelné az Ukrajnának küldött európai segélyt Von der Leyen
Idén is elstartolt a közmédia karitatív kampánya, amelynek fókuszában ezúttal a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket állnak: a Jónak lenni jó! a Kegyest, azaz a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt támogatja. Az 1358-as szám hívásával vagy sms küldésével bárki segíthet.
„A Jónak lenni jó! kampányok keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni. A Jónak lenni jó! igazi nemes, közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája” – mondta korábban Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója a Bethesda Gyermekkórházban tartott sajtótájékoztatón. A helyszínválasztás nem véletlen: a budapesti egészségügyi intézményben már több mint ötszáz gyermeket fogadtak Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről, nemcsak a gyógyításban, de a családtagok elszállásolásában, mindennapi életfeltételeik megteremtésében is oroszlánrészt vállalva.
A Jónak lenni jó! kampányok az elmúlt években főként a gyermekek felé fordultak, sőt, 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanásakor a közmédia egész napos műsorfolyammal támogatta ugyancsak a kárpátaljai rászorulókat. Most ugyanezt kérik:
figyelmet a háború áldozatainak.
Ezért választották idén a a karitatív gyűjtés alanyául a kárpátaljai Kegyes Alapítványt. Siklósi Beatrix, az ez évi kampány részeként tartandó december 21-i, egész napos műsorfolyam projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója úgy fogalmazott, ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek:
„A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk.”
A Sipos József tiszakeresztúri református lelkész vezette Kegyes Alapítvány ráadásul az árvák között is a legárvábbakat, azokat a gyermekeket segíti közel egy évtizede, akiket a szüleik különböző okokból a kórházban „felejtenek” – nemcsak gyógyszereket tápszereket, játékokat gyűjtve a számukra, hanem a kezüket hosszú távon is megfogva.
„Kárpátalján, sőt egész Ukrajnában évtizedes gond, hogy az anyák ideig-óráig a kórházban hagyják a gyermekeiket. Különböző civil szervezetek, önkéntesek korábban is foglalkoztak már ezekkel a kicsikkel, nővérképzősök, református gimnazisták jártak be önkénteskedni például a munkácsi kórházba. De ilyen szervezetten, koncentráltan, a rendszerszintű megoldásokban is gondolkodva a Kegyes megalakulásáig senki nem kezelte ezt a problémát” – magyarázza Sipos József.
A lelkész és önkéntescsapata 2017 óta végzi Ukrajna-szerte is egyedülálló misszióját, ami messze többről szól, mint összegyűjteni az adományokat, majd eljuttatni azokat a különböző egészségügyi intézményekbe. A munkatársaik mindennap, reggeltől estig jelen vannak a kórtermekben,
hogy „egyetlen gyermek se érezze magát soha egy pillanatig elfeledve”.
Tevékenységüket közel egy évtizede a nagyszőlősi kórházban kezdték, ahol egy saját kis fejlesztőszobát is kialakítottak, majd Munkács következett – azóta párhuzamosan, két helyen végzik a szolgálatot.
„A Kegyes létrejötte óta körülbelül négyszáz gyermek útját tudtuk egyengetni, de engem ezek a számok soha nem érdekeltek. Komolyan hiszek benne, hogy ha csak egy gyermek sorsa fordult volna jobbra a mi közreműködésünk révén, már akkor bőven megérte. Nem kell óriási dolgokra gondolni. Mondjuk ha valaki a mi segítségünkkel talpra áll, és a megfelelő körülmények közé végre haza tudja vinni a gyermekét, vagy a közvetítésünkkel lebonyolítódik egy sikeres örökbefogadás, már nagyon örülünk” – magyarázza Sipos József, ő miben méri az elégedettséget. Kitért arra is, hogy a mostani felajánlásokból a kárpátaljai gyermekotthonokat is támogatnák, ami azért is lenne fontos, mert ezekbe az intézmények egyre zsúfoltabbak.
Mindez jól mutatja, hogy a Kegyes háza táján abban is erősen hisznek, hogy a tüneti kezelés kevés, a betegséget a gyökerénél kell megfogni. Azaz ez esetben a szülőknél, legfőképpen az édesanyáknál. A megelőzés egyik pillére így a legnagyobb szükségben élő családok felkutatása és célzott segítése.
A másik nagy álmunk egy menedékház kialakítása, ahol barátságos, otthonos környezetben, szakszerű felügyelet mellett lehetnek a kicsik, illetve a kiszolgáltatott édesanyák addig, amíg a helyzetük megnyugtató módon nem rendeződik. Ez a ház egyfajta pihenő- és segítőállomás is lenne a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára.
A Kegyes másik két alapszabálya, hogy nem ítélkeznek senki felett, és nem válogatnak nemzetiség szerint;
„amikor menni kell, meg sem kérdezzük, magyar, ukrán vagy cigány az a kisgyerek”.
Annál is inkább, mert a kórházban felejtésnek számos oka lehet a szegénységtől – nem véletlen, hogy télen gyakrabban fordul elő ilyesmi – a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek ellátásának normál körülmények között is órási terhéig.
Ami most még a szokásosnál is jobban is az anyákra nehezedik, hiszen a férfiak jó része vagy a fronton van, vagy külföldre menekült a sorozás elől.
„A nők Ukrajna-szerte hősként állnak helyt nap mint nap. A munkatársaim nemkülönben, akiknek szintén vannak férjeik, fiúgyermekeik, de a saját aggodalmaik, nehézségeik közepette sem feledkeznek meg a legkiszolgáltatottabb lelkekről. Ahogyan Isten sem feledkezik meg senkiről” – vallja Sipos József. Ézsaiás próféta könyve 49. részének 19. versét idézve:
„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad.”
A kampány részeként december 21-én egész napos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin. Az adományvonal már él: az 1358-as szám hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt, illetve közvetlen utalással: 11744003-24452786, IBAN elektronikus forma: HU98117440032445278600000000 (Közlemény: Jónak lenni jó). A felajánlásokat a [email protected] címre várják, a kampányhoz egyedi, hírességek által felajánlott relikviák is elérhetők a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon.