A pápa meghódította Hollywoodot – sztárok lepték el a Vatikánt!

2025. november 16. 12:52

XIV. Leó szerint a mozi kötelessége bemutatni a világ sebeit – és ellenállni az algoritmusok diktátumának.

2025. november 16. 12:52
Hollywood legnagyobb sztárjai látogattak el a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa a mozi társadalmi és lelki erejét méltatta – számolt be az Euronews

A 70 éves, chicagói születésű egyházfő hangsúlyozta: 

a film nem egyszerűen mozgókép, hanem a remény megjelenítésének egyik legerősebb formája.

Beszédében kiemelte, hogy a mozi különleges képessége abban rejlik, hogy új nézőpontot ad az emberi tapasztalatokhoz, és segít rátalálni arra a „reményre, amely nélkül az élet nem teljes”

A pápa szerint a film „a legnemesebb értelemben vett népművészet”, amely mindenkinek szól, különösen azoknak, akiknek hangját ritkán hallják meg.

A találkozón olyan sztárok vettek részt, mint Spike Lee, Cate Blanchett, Monica Bellucci vagy Greta Gerwig. Spike Lee egy New York Knicks-mezzel lepte meg az egyházfőt, Blanchett pedig egy karkötőt ajándékozott neki. 

A pápa megköszönte a filmkészítésben dolgozó háttéremberek – operatőrök, hangmérnökök, sminkesek – munkáját is, és arra buzdította az alkotókat, hogy ne féljenek a világ sebeit bemutatni. 

A pápa szerint a nagy film nem kihasználja a fájdalmat, hanem kíséri és feltárja azt, teret adva az emberi lélek bonyolult érzéseinek.

XIV. Leó pápa arra is figyelmeztetett, hogy a filmiparnak ellen kell állnia az „algoritmus logikájának”, amely mindent az azonnali sikerre szab. 

Szerinte a művészetnek teret kell engednie a lassúságnak, a csendnek és az eltérésnek, mert „a szépség nem menekülés, hanem hívás”

Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mozik világszerte hanyatlanak, mégis arra kérte az intézményeket, hogy ne mondjanak le róluk, mert a filmszínházak fontos társadalmi találkozóhelyek.

A találkozó – amelyet a Vatikán kulturális minisztériuma szervezett – része annak az erőfeszítésnek, hogy az egyház szélesebb párbeszédet folytasson a világi művészetekkel. 

A sztárok számára a vatikáni audienciát követő, festményekkel díszített termekben tartott fogadás jelképesen is összehozta a két világot: a művészetet és a hitet, a modern filmet és az ősi hagyományokat.

Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP

