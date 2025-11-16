A pápa meghódította Hollywoodot – sztárok lepték el a Vatikánt!

Hollywood legnagyobb sztárjai látogattak el a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa a mozi társadalmi és lelki erejét méltatta – számolt be az Euronews.

A 70 éves, chicagói születésű egyházfő hangsúlyozta:

a film nem egyszerűen mozgókép, hanem a remény megjelenítésének egyik legerősebb formája.

Beszédében kiemelte, hogy a mozi különleges képessége abban rejlik, hogy új nézőpontot ad az emberi tapasztalatokhoz, és segít rátalálni arra a „reményre, amely nélkül az élet nem teljes”.

A pápa szerint a film „a legnemesebb értelemben vett népművészet”, amely mindenkinek szól, különösen azoknak, akiknek hangját ritkán hallják meg.