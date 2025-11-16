A pápa meghódította Hollywoodot – sztárok lepték el a Vatikánt!

Leo pápa megkongatta a vészharangot – szerinte óriási veszélyeket rejt a mesterséges intelligencia
Hollywood legnagyobb sztárjai látogattak el a Vatikánba, ahol XIV. Leó pápa a mozi társadalmi és lelki erejét méltatta – számolt be az Euronews.
A 70 éves, chicagói születésű egyházfő hangsúlyozta:
a film nem egyszerűen mozgókép, hanem a remény megjelenítésének egyik legerősebb formája.
Beszédében kiemelte, hogy a mozi különleges képessége abban rejlik, hogy új nézőpontot ad az emberi tapasztalatokhoz, és segít rátalálni arra a „reményre, amely nélkül az élet nem teljes”.
A pápa szerint a film „a legnemesebb értelemben vett népművészet”, amely mindenkinek szól, különösen azoknak, akiknek hangját ritkán hallják meg.
A találkozón olyan sztárok vettek részt, mint Spike Lee, Cate Blanchett, Monica Bellucci vagy Greta Gerwig. Spike Lee egy New York Knicks-mezzel lepte meg az egyházfőt, Blanchett pedig egy karkötőt ajándékozott neki.
A pápa megköszönte a filmkészítésben dolgozó háttéremberek – operatőrök, hangmérnökök, sminkesek – munkáját is, és arra buzdította az alkotókat, hogy ne féljenek a világ sebeit bemutatni.
A pápa szerint a nagy film nem kihasználja a fájdalmat, hanem kíséri és feltárja azt, teret adva az emberi lélek bonyolult érzéseinek.
XIV. Leó pápa arra is figyelmeztetett, hogy a filmiparnak ellen kell állnia az „algoritmus logikájának”, amely mindent az azonnali sikerre szab.
Szerinte a művészetnek teret kell engednie a lassúságnak, a csendnek és az eltérésnek, mert „a szépség nem menekülés, hanem hívás”.
Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a mozik világszerte hanyatlanak, mégis arra kérte az intézményeket, hogy ne mondjanak le róluk, mert a filmszínházak fontos társadalmi találkozóhelyek.
A találkozó – amelyet a Vatikán kulturális minisztériuma szervezett – része annak az erőfeszítésnek, hogy az egyház szélesebb párbeszédet folytasson a világi művészetekkel.
A sztárok számára a vatikáni audienciát követő, festményekkel díszített termekben tartott fogadás jelképesen is összehozta a két világot: a művészetet és a hitet, a modern filmet és az ősi hagyományokat.
