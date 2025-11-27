Megvan a desztináció: kiderült, hova utazik elsőként külföldre Leó pápa

Ez abban is megmutatkozik, hogy bár engedte a konzervatív hívek által kedvelt latin misét a bazilikában, nem vonta vissza Ferenc azon döntéseit, amelyek lehetővé tették az azonos nemű párok megáldását.

Leó pápa igyekszik hidakat építeni: találkozott már orosz ortodox vezetőkkel, fogadta III. Károly királyt, most pedig törökországi és libanoni útján is vallási és politikai közvetítő szerepet vállal.

Az egyházon belül nyugalmat és együttműködést kíván teremteni.

Ellentétben Ferenc pápával, aki gyakran élesen bírálta a Vatikán apparátusát, Leó jóval békülékenyebb hangot üt meg, visszaállította a pápaválasztás idején dolgozó alkalmazottak bónuszát, és óvatos személyi politikát folytat: nem söpört ki senkit, inkább fokozatosan, megfontoltan építi fel saját csapatát.

Ezzel együtt Leó pápát sokan továbbra is kettős személyiségként látják: