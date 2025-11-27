Megvan a desztináció: kiderült, hova utazik elsőként külföldre Leó pápa

Leó pápa a fiataloknak: Ne a mesterséges intelligencia készítse el a házi feladatodat!
Hatnapos látogatást tervez az egyházfő.
XIV. Leó pápa csütörtökön kezdi meg hatnapos közel-keleti látogatását, amely nemcsak első külföldi útja pápaként, hanem eddigi legnagyobb diplomáciai próbája is – írja a The New York Times.
A visszafogott, kiegyensúlyozott stílusáról ismert, amerikai származású egyházfő nem olyan harsány figura, mint elődje, Ferenc pápa, akinek első útját emlékezetes mondatok és forradalmi gesztusok kísérték – véli az amerikai lap.
Leó azonban most olyan térségbe látogat, ahol egyszerre vár rá Erdogan török elnök, az ortodox–katolikus viszály ezeréves árnyai, valamint Libanon gazdasági összeomlása és az izraeli légicsapások okozta bizonytalanság.
Vatikáni elemzők szerint a pápa útja komoly próbatétel lesz: megmutathatja, hogyan kezeli a világ egyik legérzékenyebb térségét, és milyen külpolitikai irányt képvisel.
Leó pápát mérsékelt, szociális kérdések iránt elkötelezett vezetőként tartják számon, aki – Ferenc pápához hasonlóan – kiáll a szegények, a migránsok és a környezetvédelem ügye mellett, ugyanakkor diplomáciai érzéke kifinomultabbnak tűnik elődjénél.
Ez abban is megmutatkozik, hogy bár engedte a konzervatív hívek által kedvelt latin misét a bazilikában, nem vonta vissza Ferenc azon döntéseit, amelyek lehetővé tették az azonos nemű párok megáldását.
Leó pápa igyekszik hidakat építeni: találkozott már orosz ortodox vezetőkkel, fogadta III. Károly királyt, most pedig törökországi és libanoni útján is vallási és politikai közvetítő szerepet vállal.
Az egyházon belül nyugalmat és együttműködést kíván teremteni.
Ellentétben Ferenc pápával, aki gyakran élesen bírálta a Vatikán apparátusát, Leó jóval békülékenyebb hangot üt meg, visszaállította a pápaválasztás idején dolgozó alkalmazottak bónuszát, és óvatos személyi politikát folytat: nem söpört ki senkit, inkább fokozatosan, megfontoltan építi fel saját csapatát.
Ezzel együtt Leó pápát sokan továbbra is kettős személyiségként látják:
egyszerre modernizáló és óvatos, egyszerre haladó és rendszert stabilizáló.
Miközben nem kívánja megváltoztatni az egyház tanítását például a női diakónusok ügyében, nyitottsága és korábbi tapasztalatai – köztük az a tény, hogy női lelki vezetője is volt – azt sugallják, hogy később akár új utakat is kereshet. Egyházon belüli kritikusai szerint azonban legfőbb feladata most a „törékeny egység” fenntartása: a pápa nem engedheti meg magának, hogy felborítsa a katolikus hierarchiát.
Az egyházfő közel-keleti útja így nemcsak diplomáciai teszt, hanem identitáspróba is: most mutathatja meg, milyen egyházfő szeretne lenni. Ahogy egy elemző fogalmazott: „Nem megváltozott, hanem végre megmutatja, ki is valójában.”
Nyitókép: BERK OZKAN / AFP