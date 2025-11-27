Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pápa út Vatikán egység világ

Megvan a desztináció: kiderült, hova utazik elsőként külföldre Leó pápa

2025. november 27. 21:37

Hatnapos látogatást tervez az egyházfő.

2025. november 27. 21:37
null

XIV. Leó pápa csütörtökön kezdi meg hatnapos közel-keleti látogatását, amely nemcsak első külföldi útja pápaként, hanem eddigi legnagyobb diplomáciai próbája is – írja a The New York Times. 

A visszafogott, kiegyensúlyozott stílusáról ismert, amerikai származású egyházfő nem olyan harsány figura, mint elődje, Ferenc pápa, akinek első útját emlékezetes mondatok és forradalmi gesztusok kísérték – véli az amerikai lap. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Leó azonban most olyan térségbe látogat, ahol egyszerre vár rá Erdogan török elnök, az ortodox–katolikus viszály ezeréves árnyai, valamint Libanon gazdasági összeomlása és az izraeli légicsapások okozta bizonytalanság.

Vatikáni elemzők szerint a pápa útja komoly próbatétel lesz: megmutathatja, hogyan kezeli a világ egyik legérzékenyebb térségét, és milyen külpolitikai irányt képvisel. 

Leó pápát mérsékelt, szociális kérdések iránt elkötelezett vezetőként tartják számon, aki – Ferenc pápához hasonlóan – kiáll a szegények, a migránsok és a környezetvédelem ügye mellett, ugyanakkor diplomáciai érzéke kifinomultabbnak tűnik elődjénél. 

Ez abban is megmutatkozik, hogy bár engedte a konzervatív hívek által kedvelt latin misét a bazilikában, nem vonta vissza Ferenc azon döntéseit, amelyek lehetővé tették az azonos nemű párok megáldását.

Leó pápa igyekszik hidakat építeni: találkozott már orosz ortodox vezetőkkel, fogadta III. Károly királyt, most pedig törökországi és libanoni útján is vallási és politikai közvetítő szerepet vállal. 

Az egyházon belül nyugalmat és együttműködést kíván teremteni. 

Ellentétben Ferenc pápával, aki gyakran élesen bírálta a Vatikán apparátusát, Leó jóval békülékenyebb hangot üt meg, visszaállította a pápaválasztás idején dolgozó alkalmazottak bónuszát, és óvatos személyi politikát folytat: nem söpört ki senkit, inkább fokozatosan, megfontoltan építi fel saját csapatát.

Ezzel együtt Leó pápát sokan továbbra is kettős személyiségként látják:

 egyszerre modernizáló és óvatos, egyszerre haladó és rendszert stabilizáló.

Miközben nem kívánja megváltoztatni az egyház tanítását például a női diakónusok ügyében, nyitottsága és korábbi tapasztalatai – köztük az a tény, hogy női lelki vezetője is volt – azt sugallják, hogy később akár új utakat is kereshet. Egyházon belüli kritikusai szerint azonban legfőbb feladata most a „törékeny egység” fenntartása: a pápa nem engedheti meg magának, hogy felborítsa a katolikus hierarchiát.

Az egyházfő közel-keleti útja így nemcsak diplomáciai teszt, hanem identitáspróba is: most mutathatja meg, milyen egyházfő szeretne lenni. Ahogy egy elemző fogalmazott: „Nem megváltozott, hanem végre megmutatja, ki is valójában.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: BERK OZKAN / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. november 27. 22:31
Milyen nyelven beszélünk?! Nem azt akarta írni, hogy "úticél"? Jó lenne a szándékos nyelvrongálókat meghagyni a baloldali sajtónak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!