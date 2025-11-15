Ft
11. 15.
szombat
11. 15.
szombat
diagnosztika háziorvos pápa technológia mesterséges intelligencia

Leo pápa megkongatta a vészharangot – szerinte óriási veszélyeket rejt a mesterséges intelligencia

2025. november 15. 10:27

Az egészségügy jövője egyszerre csábító és ijesztő: miközben az MI javítja a diagnosztikát, sok orvos már most túlterhelt a digitális rendszerektől.

2025. november 15. 10:27
null

A pápa legutóbbi figyelmeztetése szerint a mesterséges intelligencia – azaz az MI – könnyen alááshatja az egészségügyi ellátás emberi kapcsolatainak minőségét, ám a szakértők szerint a valóság ennél jóval árnyaltabb. 

A katolikus egyházfő egy római konferencián arról beszélt, hogy az MI egyre „átfogóbb” módon hat az emberi életre, különösen a gyógyászatban. Leo pápa hangsúlyozta: 

semmilyen technológia nem helyettesítheti az orvos és beteg közötti személyes köteléket, az MI-nek pedig éppen erősítenie kellene ezt, nem gyengíteni.

Sok egészségügyi szakember egyetért abban, hogy az MI nem vehet át emberi szerepeket – ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy a megfelelően alkalmazott technológia jelentősen könnyíti a mindennapi munkát. 

Az európai egészségügyi technológiai szövetség, a COCIR például arra hívja fel a figyelmet, hogy az MI már ma is segít a betegségek korai felismerésében, a személyre szabott kezelésekben és a monoton adminisztratív terhek csökkentésében. 

Tanulmányok szerint a diktáló- és elemzőprogramok akár napi egy órányi időt is felszabadítanak az orvosok számára – olyan időt, amit újra a betegekre fordíthatnak.

Mégsem felhőtlen az optimizmus. Az osztrák egészségügyi minisztérium egyik vezetője, Stefan Eichwalder arra figyelmeztetett, hogy a digitalizáció gyakran „keserű pirulává” válik: 

sok háziorvos épp az elektronikus egészségügyi rendszerek miatt érez nagyobb stresszt és kiégést. 

A rosszul megtervezett digitális eszközök és adminisztratív terhek könnyen éppen az ellenkezőjét eredményezik annak, amit az MI ígér.

A pápa ezért a bizalom és az etikai normák fontosságát hangsúlyozza. 

Elmondása szerint a történelem bizonyítja, hogy a nagy hatású technológiák veszélyesek lehetnek, ha embertelen ideológiák szolgálatába állítják őket. 

Az iparági szereplők – köztük a COCIR – szerint éppen ezért létfontosságú, hogy az MI átlátható, biztonságos és EU-s szabványoknak megfelelő legyen. 

A szakértők között konszenzus van abban, hogy az ideális forgatókönyv az, amikor az MI nem helyettesíti, hanem támogatja az orvos–beteg kapcsolatot. 

A pápa jól látja: a bizalom, a törődés és az emberi jelenlét pótolhatatlan”

 – mondta Grigori Rogge kutató.

Nyitókép: ALESSIA GIULIANI / AFP

csulak
2025. november 15. 12:21
rossz kezekben , nagy baj lesz, marpedig jocskan vannak rossz kezek ebben a vilagban !
..--..
2025. november 15. 12:19 Szerkesztve
-zsoltkom- " a történelem bizonyítja, hogy a nagy hatású technológiák veszélyesek lehetnek, ha embertelen ideológiák szolgálatába állítják őket." Az egyházasodott istenhit is egy technológia. Hiába van 1,2 milliárd katolikus, a legtöbbjük kihagyja a miséket, ami ugye egy követelmény náluk , hogy katolikusnak tudhassák magukat. De zajlik a szétzüllés, szétesés...és egész nagy terület van személyesre hagyva, mint istenhit. Ma egy pápai mondat kb. egy napig él hatásában. Anno egy éltforma lett belőle. Az a valóság, hogy a kereszténység nem napi szintű foglalatosság, gondolkodás. Majd csak akkor, amikor haldokolnak vagy nagyon megvénülnek. De közben eltelt úgy egy emberöltő, hogy az azt követő is kevesebb érték lesz. Hát nagyjából ezt tette Isten, hogy Ádámnak -Évának tapasztalás és tudás nélkül adott szabad akaratot.
2025. november 15. 12:19
zsoltkom- folytatás... A 30 évesen "született" kész ember ,beleintegrálva a "tudást" az bizony nem olyan, mint a fokról-fokra szerzett, ahol a hibák pofont adtak, a sikerek meg lendületet. Isten újgazdagot teremtett megélt-gyakorolt kultúra nélkül. Egy kétévesnek adott pallós-jogot, aminek eredményeként beláthatatlan lett akár. Leó is csak szépeket mondhat, nem hasznosat. Mellesleg a mesterséges intelligencia legalább téma-kritikusan tud a kereszténységről, Isten-témáról beszélni. Amibe egyébként a szakavatott keresztények beleértve püspököt, bíborost, kispapot) is belezavarodnak néhány perc után és rettegve menekülnek a kérdezős helyzetből. Meglehet, hogy a MI lesz az új istenközvetítő, nem lesz szükség vallási felépítményre, sem főpapokra. Amit az emberi agy ezen felül tud, majd ehhez a környezethez rendeli hozzá. Így is lesz majd és eszerint intuíció, látás... stb.
pandalala
2025. november 15. 12:19 Szerkesztve
A címbenhamisítók már megin' nagyot "alkottak" .... :-D Tényleg nem fáj, Mandi?? .... :D :-((
