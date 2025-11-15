Leo pápa megkongatta a vészharangot – szerinte óriási veszélyeket rejt a mesterséges intelligencia

Áldását adta a pápa a Hungary Helps Programra
XIV. Leó pápa audiencián is fogadta a program delegációját.
Az egészségügy jövője egyszerre csábító és ijesztő: miközben az MI javítja a diagnosztikát, sok orvos már most túlterhelt a digitális rendszerektől.
A pápa legutóbbi figyelmeztetése szerint a mesterséges intelligencia – azaz az MI – könnyen alááshatja az egészségügyi ellátás emberi kapcsolatainak minőségét, ám a szakértők szerint a valóság ennél jóval árnyaltabb.
A katolikus egyházfő egy római konferencián arról beszélt, hogy az MI egyre „átfogóbb” módon hat az emberi életre, különösen a gyógyászatban. Leo pápa hangsúlyozta:
semmilyen technológia nem helyettesítheti az orvos és beteg közötti személyes köteléket, az MI-nek pedig éppen erősítenie kellene ezt, nem gyengíteni.
Sok egészségügyi szakember egyetért abban, hogy az MI nem vehet át emberi szerepeket – ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy a megfelelően alkalmazott technológia jelentősen könnyíti a mindennapi munkát.
Az európai egészségügyi technológiai szövetség, a COCIR például arra hívja fel a figyelmet, hogy az MI már ma is segít a betegségek korai felismerésében, a személyre szabott kezelésekben és a monoton adminisztratív terhek csökkentésében.
Tanulmányok szerint a diktáló- és elemzőprogramok akár napi egy órányi időt is felszabadítanak az orvosok számára – olyan időt, amit újra a betegekre fordíthatnak.
Mégsem felhőtlen az optimizmus. Az osztrák egészségügyi minisztérium egyik vezetője, Stefan Eichwalder arra figyelmeztetett, hogy a digitalizáció gyakran „keserű pirulává” válik:
sok háziorvos épp az elektronikus egészségügyi rendszerek miatt érez nagyobb stresszt és kiégést.
A rosszul megtervezett digitális eszközök és adminisztratív terhek könnyen éppen az ellenkezőjét eredményezik annak, amit az MI ígér.
A pápa ezért a bizalom és az etikai normák fontosságát hangsúlyozza.
Elmondása szerint a történelem bizonyítja, hogy a nagy hatású technológiák veszélyesek lehetnek, ha embertelen ideológiák szolgálatába állítják őket.
Az iparági szereplők – köztük a COCIR – szerint éppen ezért létfontosságú, hogy az MI átlátható, biztonságos és EU-s szabványoknak megfelelő legyen.
A szakértők között konszenzus van abban, hogy az ideális forgatókönyv az, amikor az MI nem helyettesíti, hanem támogatja az orvos–beteg kapcsolatot.
A pápa jól látja: a bizalom, a törődés és az emberi jelenlét pótolhatatlan”
– mondta Grigori Rogge kutató.
