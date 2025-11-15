Leo pápa megkongatta a vészharangot – szerinte óriási veszélyeket rejt a mesterséges intelligencia

A pápa legutóbbi figyelmeztetése szerint a mesterséges intelligencia – azaz az MI – könnyen alááshatja az egészségügyi ellátás emberi kapcsolatainak minőségét, ám a szakértők szerint a valóság ennél jóval árnyaltabb.

A katolikus egyházfő egy római konferencián arról beszélt, hogy az MI egyre „átfogóbb” módon hat az emberi életre, különösen a gyógyászatban. Leo pápa hangsúlyozta:

semmilyen technológia nem helyettesítheti az orvos és beteg közötti személyes köteléket, az MI-nek pedig éppen erősítenie kellene ezt, nem gyengíteni.

Sok egészségügyi szakember egyetért abban, hogy az MI nem vehet át emberi szerepeket – ugyanakkor azt is tapasztalják, hogy a megfelelően alkalmazott technológia jelentősen könnyíti a mindennapi munkát.

Az európai egészségügyi technológiai szövetség, a COCIR például arra hívja fel a figyelmet, hogy az MI már ma is segít a betegségek korai felismerésében, a személyre szabott kezelésekben és a monoton adminisztratív terhek csökkentésében.