Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV Leó Magyarország Hungary Helps Program szolgálat Azbej Tristan pápa templomok

Áldását adta a pápa a Hungary Helps Programra

2025. november 05. 19:59

XIV. Leó pápa audiencián is fogadta a program delegációját.

2025. november 05. 19:59
null

XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Helps Programra – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Azbej Tristan hatalmas megtiszteltetésnek nevezte, hogy a pápa audiencián fogadta a Hungary Helps Program delegációját

 olyan libanoni keresztény kedvezményezettekkel együtt, akikkel partnerségben 63 libanoni templomot mentettek meg.

Az államtitkár elmondta, hogy a libanoni templomok megmentésén kívül a pápának beszámolt arról a szolgálatról, amelyet Magyarország végez az üldözött keresztényekért, és átadta neki üldözött pakisztáni „testvéreink" üzenetét, áldást és megerősítést kérve a programra, amelyet a pápa megadott.

XIV. Leó pápa megköszönte ezt a szolgálatot, megáldotta a munkájukat, és azokat, akikért ezt a humanitárius és jószolgálati programot végzik – számolt be róla Azbej Tristan, aki úgy fogalmazott, „nagyon nagy megerősítés és büszkeség ez számunkra, és mindannyiunk számára, akik a Hungary Helps Programot támogatják”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: Filippo MONTEFORTE / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. november 05. 21:00
Boríték ?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. november 05. 20:55 Szerkesztve
Lippsik! Hogy van ez? A Gonosz Zorbán-Belzebub chipet ületetett be a Pápa agyába vagy átmosta azt? Mi az, hogy támogatja Orbánt, a SÁTÁNT???? Az üldözött keresztények segítése, a családok támogatása és a béke ügyében is a "despota" nézeteit támogatja Őszentsége??? Skandalum! Hogyan történhet meg ilyesmi, lippsik? :-D
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. november 05. 20:27
Ez az Azbeszt Tisztán élősködik a magyar nemzeten. A magyar adófizetők pénzét költi nem a magyarok céljaira. A magyaroknak nincsen hasznuk ennek az alaknak a ténykedéséből.
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!