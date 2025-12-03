Ft
12. 03.
szerda
Szilvay Gergely egyház advent pápa vélemény

Örök igazságok advent idejére

2025. december 03. 15:32

A nicea–konstantinápolyi hitvallás minden keresztény felekezet közös hitvallása.

2025. december 03. 15:32
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely
Mandiner

A keresztény ember szerint az élet célja az üdvösség, ezért a modernitás számára obskúrusnak tűnő teológiai „szurkálódások” valójában fontosabbak, mint e világi boldogulásunk ügyes-­bajos dolgai.

A hagyomány mércéje az örök igazság, az autentikus hagyomány az igazság hordozója.

XIV. Leó pápa május eleji meg­választása után a Vatikán elég gyorsan nyaralni ment, alig történt valami az Örök Városban, Krisztus helytartójának „back office-ában”. Aztán visszatért az élet, sorra jönnek ki az egyházfői megnyilatkozások. Eddig négy apostoli levelet és egy apostoli buzdítást adott ki Leó pápa. Az októberi Dilexi te Ferenc pápát követve az egyház szegények és szükséget szenvedők iránti elkötelezettségét erősítette meg, őket helyezte a középpontba.

Aztán a Hittani Dikasztérium óvatosságra intett Mária „társmegváltói” elképzelésével kapcsolatban, mondván, inkább ne használjuk a kifejezést.

November 25-én a hivatal kiadott egy dokumentumot, amely elutasítja a poliamoriát és a poligámiát, megerősítve az egyház hagyományos tanítását a házasságról mint egy férfi és egy nő életre szóló kapcsolatáról. De talán sokkal érdekesebb ezeknél a november 23-ai In unitate fidei (a hit egységében) kezdetű apostoli levél, mely a niceai zsinat 1700. év­fordulója alkalmából adatott ki.

baronet
2025. december 03. 18:36
Felesleges irkálnod, kedves Gergő, nem olvassuk el, ha fizetős tartalom.
akitiosz
2025. december 03. 16:26
"A nicea–konstantinápolyi hitvallás minden keresztény felekezet közös hitvallása." Mégsem bírják elviselni egymást egy felekezetben.
