A keresztény ember szerint az élet célja az üdvösség, ezért a modernitás számára obskúrusnak tűnő teológiai „szurkálódások” valójában fontosabbak, mint e világi boldogulásunk ügyes-­bajos dolgai.

A hagyomány mércéje az örök igazság, az autentikus hagyomány az igazság hordozója.

XIV. Leó pápa május eleji meg­választása után a Vatikán elég gyorsan nyaralni ment, alig történt valami az Örök Városban, Krisztus helytartójának „back office-ában”. Aztán visszatért az élet, sorra jönnek ki az egyházfői megnyilatkozások. Eddig négy apostoli levelet és egy apostoli buzdítást adott ki Leó pápa. Az októberi Dilexi te Ferenc pápát követve az egyház szegények és szükséget szenvedők iránti elkötelezettségét erősítette meg, őket helyezte a középpontba.