11. 25.
kedd
műhely Oláh Szilveszter nincstelenség művészet szobrászat tűz

Nincstelen lett egy idős szobrászmester, aki a felvidéki magyarság mecénása volt – így segíthetünk neki

2025. november 25. 13:06

Tűz martaléka lett Oláh Szilveszter műterme és lakóháza Káván, lényegében semmije sem maradt, csak a ruhája, amiben dolgozott. Gyűjtés indult a művész számára.

2025. november 25. 13:06
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Leégett egy 78 éves szobrászmester, Oláh Szilveszter (1947) műterme és lakóháza Káván, lényegében semmije sem maradt – erről egy felvidéki polgári társulás elnöke számolt be, innen értesült a Mandiner a hírről. Lapunk ez úton próbál tenni valamit. 

A cikk végén feltüntetjük a számlaszámot, ahova támogatást küldhetnek, ha úgy érzik, segítenének az idős művésznek.

„Vasárnap, Káván kedves szobrász barátom, akit itt a Palócföldön is sokan ismernek és szeretnek, Oláh Szilveszter műterme szoboröntés közben kigyulladt. A tűz átterjedt a lakóházára is. Minden porig égett. Semmije nem maradt, csak a ruha, amiben dolgozott. A mellszobor éppen az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába készült” – írja Hrubík Béla.

Mint kiderült, Oláh Szilveszter, aki nemrégiben töltötte be a 78. életévét,

a felvidéki magyarság mecénása volt egész életében.

 „Szobrai, mellszobrai, emlékérmei, domborművei szebbé, kulturáltabbá, felemelőbbé, büszkébbé tették településeinket, szervezeteinket, közösségeinket. Mindig áron alul, jó szívvel munkálkodott. Művei Ipolyságtól Kékkőig megtalálhatóak a Felvidéken. 

Soha nem gyűjtött vagyont, ez a tragédia is úgy érte, hogy semmije sincs, semmije sem maradt” 

– tudjuk meg. 

A szobrász jó barátja így fogalmaz: 

„Most, hogy nincstelen lett, a tél küszöbén, én sem tudok mást tenni, mint harmincéves barátságunk okán hozzátok fordulni. Azon gondolkodtam, hogy a kutyáknak van menhelye, ahová beviszik és enni adnak neki. És vajon az embereknek? Nyilvánvaló, hogy elsősorban a téli szállását és étkeztetését kell megoldanunk valahol a lakhelye közelében, hogy tudja rendezni dolgait. Ehhez gyűjtök, gyűjtünk többedmagammal valami támogatást.”

Bethlen Gábor, Gyergyószentmiklós, Szabadság tér (Oláh Szilveszter munkája)

„Tíz perc alatt leégett minden”

Az esettel kapcsolatban a nincstelenné vált idős szobrászt is megkerestük. Oláh Szilveszter elmondta: „Egy éve dolgoztam már Ipolyi Arnold püspök mellszobrán egy általános iskolának. Idén készült el a viaszból való változat, hogy aztán viaszveszejtéses módszerrel bronzba tudjam önteni a szobrot – a technológia jól működött, a műhelyemben történt a bronzöntés, de műszaki hiba lépett föl az olvasztás során. Sokáig olvasztottunk, mivel nagy mennyiségű bronzról beszélhetünk, egyszer csak a kéményben megtörtént a baj. 

A tűz villámgyorsan terjedt, mivel hungarocell adta a födém hőszigetelését: olyan volt, mint egy futótűz,

 mivel hosszú az épület, majdnem harminc méter. Tíz perc alatt leégett minden. A szobraim, a kisplasztikák, a kiállítási anyagaim, a rajzaim, tusrajzaim – minden.”

Hozzátette: „Benne volt a pakliban, hogy egyszer megtörténik, nem vagyok kimondottan műszaki ember. Biztosításom sajnos nem volt, mivel mindig félkész maradt az épület – erre olyan biztosítást kaptam volna, amit nem tudok kifizetni.”

Szerencsére van hol aludnia. „Most egy barátomnál vagyok itt Káván, van szállásom. Ruhát kaptam szép számmal, így neki tudok menni a télnek, ez nagyon jó. A műhely műszaki berendezései nem sérültek, talán jövőre már tudok alkotni, de ahhoz újra kell építkezni.”

Az anyagi segítség jönne a legjobban Oláh Szilveszternek, mondja el. „Dolgozni szeretnék, újra szeretném alkotni a portrét.” 

A házat az adományokból nyilván nem lehet újjáépíteni, de indulásnak minden forint jól jön. 

„Ha például a műhelyt lefedem, már tudok dolgozni” 

– fogalmaz.

Hogy később hol fog aludni? „Most itt egy hónapot is el tudok tölteni, aztán biztosan lesz megoldás. Albérletbe menni sokba kerül, kicsi nyugdíjam van, mint a művészeknek általában.” 

Az alábbi számlaszám Hrubík Béla polgári társulásának, a Pro Villa Nek Polgári Társulásnak a számlaszáma. 

A számlaszám tulajdonosa mindenkit arra kér, a megjegyzés (poznámka) rovatba írják oda Oláh Szilveszter nevét, 

hogy átlátható módon összesíteni tudja az adományokat.

*

Az utalás adatai:

Občianske združenie Pro Villa Nek

IBAN: SK45 7500 0000 0040 3008 4426

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Megjegyzésbe: Oláh Szilveszter

Nyitókép: Facebook

 

 

kiserilaci
2025. november 25. 15:39
Fontos lenne nyitni egy magyar bankszámlát, mert a nemzetközi utalás technikai akadály lehet sokaknak.
Welszibard
2025. november 25. 14:17
Én is küldtem neki 5000 HUF összeget Káva falu Polgármesteri hivatalán keresztül. Remélem, megkapja, nagyon sajnálom ami vele történt, idős művésszel. Már itt a tél és nincs szegénynek fedél a feje fölött. Nagyon szép ez a Bethlen Gábor mellszobor, megérdemli a segítséget, aki tud neki.
regi-nyarakon21
2025. november 25. 14:01
Remélem sokan segítünk, én biztos
