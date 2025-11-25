Nincstelen lett egy idős szobrászmester, aki a felvidéki magyarság mecénása volt – így segíthetünk neki

Leégett egy 78 éves szobrászmester, Oláh Szilveszter (1947) műterme és lakóháza Káván, lényegében semmije sem maradt – erről egy felvidéki polgári társulás elnöke számolt be, innen értesült a Mandiner a hírről. Lapunk ez úton próbál tenni valamit.

A cikk végén feltüntetjük a számlaszámot, ahova támogatást küldhetnek, ha úgy érzik, segítenének az idős művésznek.

„Vasárnap, Káván kedves szobrász barátom, akit itt a Palócföldön is sokan ismernek és szeretnek, Oláh Szilveszter műterme szoboröntés közben kigyulladt. A tűz átterjedt a lakóházára is. Minden porig égett. Semmije nem maradt, csak a ruha, amiben dolgozott. A mellszobor éppen az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába készült” – írja Hrubík Béla.