Felfoghatatlan tragédia: egy édesanya és három kislánya estek áldozatul a háztűznek Magyarország szomszédságában

Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban – jelentették szlovákiai médiaforrások hatósági közlésekre hivatkozva. A tűzeset oka egyelőre ismeretlen.

A tűz egy családi házban ütött ki, amely teljesen leégett, a teteje beomlott – közölte a tűzoltóság.