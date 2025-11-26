Felfoghatatlan tragédia: egy édesanya és három kislánya estek áldozatul a háztűznek Magyarország szomszédságában

Szembesítették Zelenszkijt a szomorú valósággal: erre még álmában sem gondolhatott
Folyamatosan nő az illegális határátlépések száma.
A negyedik gyermeknek sikerült megmenekülnie.
Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban – jelentették szlovákiai médiaforrások hatósági közlésekre hivatkozva. A tűzeset oka egyelőre ismeretlen.
A tűz egy családi házban ütött ki, amely teljesen leégett, a teteje beomlott – közölte a tűzoltóság.
A szerencsétlenségről a ma7 felvidéki magyar hírportál azt írta:
a tragédiában egy családanya és három gyereke – egy 4, egy 6 és egy 8 éves kislány – vesztek oda.
Helyi lakosok közléseire hivatkozva hozzátették: a házban még egy gyermek élt, de neki sikerült kimenekülnie az égő házból.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)