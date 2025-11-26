Ft
11. 26.
szerda
Felfoghatatlan tragédia: egy édesanya és három kislánya estek áldozatul a háztűznek Magyarország szomszédságában

2025. november 26. 13:31

A negyedik gyermeknek sikerült megmenekülnie.

2025. november 26. 13:31
null

Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban – jelentették szlovákiai médiaforrások hatósági közlésekre hivatkozva. A tűzeset oka egyelőre ismeretlen.

A tűz egy családi házban ütött ki, amely teljesen leégett, a teteje beomlott – közölte a tűzoltóság.

A szerencsétlenségről a ma7 felvidéki magyar hírportál azt írta:

a tragédiában egy családanya és három gyereke – egy 4, egy 6 és egy 8 éves kislány – vesztek oda.

Helyi lakosok közléseire hivatkozva hozzátették: a házban még egy gyermek élt, de neki sikerült kimenekülnie az égő házból.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

Mich99
2025. november 26. 13:40
Ezek biztos csehszlovákok vagy cigányok voltak...
2
4
