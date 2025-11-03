Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
James Lord művészet Budapest Guernica Picasso levél

Picasso nem jött ide '56 után – maradt ugyanaz a „cinikus kommunista”, aki volt

2025. november 03. 19:26

Muszáj-e minden szempontot, beleértve a művész emberi minőségét is figyelembe vennünk a műalkotások megítélésekor?

2025. november 03. 19:26
null
Bellák Gábor

Az amerikai James Lord, Picasso fiatalabb barátja és több róla szóló könyv szerzője 1956. november 11-én levelet intézett a művészhez. Picasso akkor már a Francia Kommunista Párt tagja volt, ő is megünnepelte Sztálin 70. születésnapját, sőt a halála után portrét is készített a zsarnokról. Lord megkérdezte tőle: 1956 budapesti forradalmát látva elhiszi-e még, hogy a szabadság és méltóság ügye a kommunisták oldalán áll? „Az elvtársaid keze, melyet te magad is oly gyakran szorongattál, ma vértől csatakos […] így jár mindenki, aki még ma is megszorítja a kezüket: az övé is örökre beszennyeződik.” Majd feltette a kérdést, hogy képes-e még ezek után is a zsarnokság szolgálatába állítani a művészetét, mert ha igen, „akkor azt kell mondanom, hogy az utókor ítélete fel fogja fedezni e művészetben azokat a fogyatékosságokat, melyek ilyen mértékű cinizmus mellett elkerülhetetlenek”.

1956 decemberében Czóbel Béla is megszólította Picassót: „A pokolból jövök, amit a szovjetek csináltak Magyarországból. Az első gondolatom, hogy írjak neked, és elmondjam, tudtodon kívül banditák szövetségéhez csatlakoztál…” Levelében megkérte barátját, jöjjön el Budapestre, és fessen „egy új Guernicát, az előzőnél sokkal borzalmasabbat”. Mint tudjuk, Picasso nem jött ide, nem festett új Guernicát, s maradt az a cinikus kommunista, aki volt. Lord a levelében egy lényeges kérdésre tapintott rá: át fogja-e értékelni az utókor Picasso művészetét, ha nemcsak a művek esztétikai, hanem az alkotó emberi kvalitásait is mérlegre teszi majd? A kérdés örök: lehet-e nagy művész egy hitvány ember?

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. november 03. 20:12
Picassóval nem az emberi minősége olyan, amilyen (egy szemétláda volt a környezetével is), "művészete" viszont az önreklámozás és a sznobéria által lett túlzottan elismert.
Válasz erre
3
0
sulyom-2
2025. november 03. 20:11
Lehet-e nagy művész hitvány ember? Lehet. Elég sok példa van rá...
Válasz erre
6
0
petya-806
2025. november 03. 20:10
Az egyszeri újgazdag nő a műveltségét próbálja fitogtatni a múzeumban a teremőrnek: - Ugye az ott egy Rembrandt? - Nem kérem, az egy Caravaggio. - Na jó, de ugye az ott egy Renoir? - Nem kérem, az egy Van Gogh. - Na jó, de az a ronda arckép az biztos egy Picasso. - Nem kérem, az egy fali tükör.
Válasz erre
5
0
Gubbio
2025. november 03. 19:40
Picasso minden festménye a kommunizmus szépségét örökíti meg.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!