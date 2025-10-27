Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
A darab egy pontján Schmidt Máriát ládába zárják majd bottal agyonverik.
„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy…
📌 a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen
📌 a neve Schanda (!) Vera legyen
📌 a darab egy pontján ládába zárják
📌 majd bottal agyonverjék
…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: ELMENTEK A RÁKBA PINTÉR BÉLÁVAL AZ ÉLEN!”
