10. 27.
hétfő
torzítás művészet Pintér Béla Schmidt Mária hazugság csúsztatás

Elmentek a rákba Pintér Bélával az élen

2025. október 27. 08:34

A darab egy pontján Schmidt Máriát ládába zárják majd bottal agyonverik.

2025. október 27. 08:34
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy…

📌 a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen
📌 a neve Schanda (!) Vera legyen
📌 a darab egy pontján ládába zárják
📌 majd bottal agyonverjék

…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: ELMENTEK A RÁKBA PINTÉR BÉLÁVAL AZ ÉLEN!”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

buckafej-2
2025. október 27. 09:08
Le se kell őket szarni. Éppen a figyelem és a botrány élteti őket. Nem foglalkozni velük, nem figyelni rájuk, provokációikat letojni. Pénzt nem adni nekik, ha 133 napos bulit terveznek, a szilvafákra felhelyezni őket.
Héja
2025. október 27. 09:07
Ez nem művészet... aljas politikai pojácaság.
lemez
2025. október 27. 09:04
Pintér bélát felnégyelni.
kbexxx
2025. október 27. 09:03 Szerkesztve
A művészet szabadságra bármit rá lehet fogni. Az ilyen performanszokra ,még ha nem is igazak , igény mutatkozik.balról ! Eltekitve a személy megformálásától és megnevezésétöl, a brutalitás realizmusát színre vinni, úgy hogy tudom ,hogy törvénysértő ,nem menthető ,senki.által.
