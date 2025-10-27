„Kevés infóm van, de ennyi is elég. Itt ez a manusz, aki egy nőt játszik a sztárrendező Pintér Béla darabjában. Azzal nincs bajom, ha ellentétes neműt játszik valaki, benne van ebben a mesterségben. De az, hogy…

📌 a képen megformált karakter Schmidt Mária legyen

📌 a neve Schanda (!) Vera legyen

📌 a darab egy pontján ládába zárják

📌 majd bottal agyonverjék

…ahhoz nekem nem kell kifinomult Pozsonyi útinak lennem, hogy azt mondjam: ELMENTEK A RÁKBA PINTÉR BÉLÁVAL AZ ÉLEN!”