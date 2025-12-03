„Amikor már az gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor előlép a félhomályból Szabó Tímea. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben, veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben.

Ráadásul november közepén az Országgyűlés 112 igen és 56 nem szavazattal jóváhagyta a házelnök döntését, amely egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel, 3,4 millió forinttal csökkenti Szabó Tímea (Párbeszéd) juttatását. A képviselőt azért szankcionálták, mert egy szeptemberi bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül emelt fel egy képet felszólalása közben, amit a testület tiltott szemléltetésnek minősített.