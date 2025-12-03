Ft
12. 03.
szerda
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet

2025. december 03. 05:39

Úgy gondolják, hogy gusztustalan, színvonaltalan posztokkal be tudnak majd lopakodni a Tisza Párt listájára.

2025. december 03. 05:39
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Amikor már az gondoljuk, hogy ez a szánalmas ellenzék már nem tud mélyebbre süllyedni, akkor előlép a félhomályból Szabó Tímea. Nagy lehet a pánik most a Párbeszédben, veszélyben a biztos, jó meleg szék a parlamentben.

Ráadásul november közepén az Országgyűlés 112 igen és 56 nem szavazattal jóváhagyta a házelnök döntését, amely egyhavi tiszteletdíjának megfelelő összeggel, 3,4 millió forinttal csökkenti Szabó Tímea (Párbeszéd) juttatását. A képviselőt azért szankcionálták, mert egy szeptemberi bizottsági ülésen előzetes bejelentés nélkül emelt fel egy képet felszólalása közben, amit a testület tiltott szemléltetésnek minősített.

Valószínűleg ettől gurulhatott el Szabó Tímea gyógyszere.

A mikroszkóp alatt sem látható népszerűséggel rendelkező Párbeszéd képviselője a  Facebook-oldalán a következőt posztolta:

»Hogy lehet az, hogy Magyarország miniszterelnöke jobban szereti Moszkvát, mint Budapestet? Viktor, ez hazaárulás!«

Ennél olcsóbb, silányabb, pusztán a hergelés miatt megszületett poszt nem nagyon létezik. Magyar Péter stílusát sikerült maradéktalanul integrálni az úgynevezett óellenzék politikusainak. Úgy gondolják, hogy gusztustalan, színvonaltalan posztokkal be tudnak majd lopakodni a Tisza Párt listájára.”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

statiszta
2025. december 03. 08:33
Mondta a 000-ás ügynök, "Kabul Rózsája", de kit érdekel?
Gintonic68
2025. december 03. 08:16
A kabuli rém nyekereg...
ittésmost
2025. december 03. 07:54
És Szabó ezért a minősíthetetlen tevékenységéért 3,4 milliót kap havonta?
Obsitos Technikus
2025. december 03. 07:44
Kabulban jó lesz még, ott csak azt nézik a bordélyban, hogy európai.
