10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Schmidt Máriát szidni, kritizálni lehet, de könyörgöm: MEGÖLNI?

2025. október 28. 05:21

Pintér Béla túltolta, nem kicsit, nagyon. Ő viszont legalább nem játszik napraforgót a pénz irányába, mint Majka.

2025. október 28. 05:21
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Nem gondoltam volna, hogy hétfő reggel egy színházi előadás miatt lesz nagy a médiában a csatazaj. Még vasárnap délután a 444-en jelent meg egy írás, amelyben részletesen, már-már kéjes élvezettel mutatták be Pintér Béla legújabb előadásának kritikáját. 

A Kabuki névre keresztelt műben nem szimplán polgárpukkasztás vagy általános, a művészvilágban megszokott kormánykritika van, hanem erőszak.

„De aztán rögtön be is durvul minden, amikor a Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarcha, Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. (...) megjelenik az ízes tájszólással beszélő Csúnya Miska, és úgy felidegesíti őt a nő, hogy a betyár bedobja egy nagy ládába, és bottal agyonveri” – olvasható a 444 eposzában. 

A Schmidt Máriára megszólalásig hasonlító (véletlen? Aligha!) Schanda Vera a műben részletesen beszél arról, hogy az oroszok által bebörtönzött, majd nem tisztázott, felettébb gyanús körülmények között meghalt korábbi ellenzéki vezért, Alekszej Navalnijt nem tartja semmire,

és szerinte Oroszországban a Nyugattal szemben szabad választások vannak.

Természetesen tudjuk már régóta, hogy Pintér Bélát nem lehet kormánypártisággal vádolni, amivel nincs is semmi baj. Egy demokráciában teljesen jól megfér egymás mellett mindenki úgy is, ha nem értenek egyet bizonyos dolgokban. És természetesen az is belefér, hogy egy művész pont az általa képviselt színdarabban mondja ki politikai véleményét, vagy vetítse azt ki a színpadra. 

Nekem reflektálnom kell az engem körülvevő valóságra, így bizony ezekre a társadalmi jelenségekre is reflektálnom kell. Ez egyszerűen kötelességem”

– nyilatkozta Pintér az év elején a Telexnek adott nagyinterjújában. 

Tisztelt Művész úr, Kedves Béla, engedd meg, hogy megszólítsalak! Tégy így! Legyünk most kicsit elfogadóak, ez teljesen rendben van, a művészi szabadságba tartozzon ez bele! Ráadásul Pintér legalább nem játszik napraforgót a pénz irányába, mint Majka. 

Viszont van egy határ, amit ha Majka, Krúbi, Azahriah és a többi hasonszőrű rendszeresen átlép, akkor legalább egy Jászai Mari-díjas rendezőnek legyen annyi esze, hogy ezen már nem megy túl!

Lehet bárkit nem szeretni, lehet bárkit még gyűlölni is, de könyörgöm, ne verjük már halálra a színpadon, ne lőjük fejbe a koncerten. 

Ezek azok a morális határok, amelyeket nem kéne a művészvilágnak túllépni. Ráadásul egy olyan időszakban, mint a mostani. Bő fél évvel a választások előtt csurig tekerte mindkét oldal a kampánymétert, egymásra tromfoló nyilatkozatok áradnak, versenyszámmá vált, ki tudja hevesebben támadni a másikat. Nem kell doktori cím ahhoz, hogy rájöjjünk: egy ilyen helyzetben a társadalom a végletekig túlfűtött. 

Pont a művészvilágnak kellene egy kicsit tompítania az indulatokon, hogy visszatérhessünk egy kicsit a nyugodt világba, nem pedig tovább korbácsolnia az indulatokat. 

Pintér Béla a magyar színházi világ egyik fontos alakja, az alternatív színpadi játékok egyik élenjárója, amellyel sok rajongót szerzett. Ugyanúgy, mint a Majkánál és a többi előbb említett szerző esetében, nála is fontos lenne meghúzni egy vonalat. Gondolhatunk akármit Schmidt Mária mondatairól, lehet őt kritizálni egy színdarabban, ez beletartozik a művészi szabadságba, de könyörgöm. Megölni? 

Nem értek én egyet sok mindenkivel, van olyan, ami nálam is kiveri a biztosítékot, de azoknak, akik a médiában, zene- vagy színháziparban dolgoznak, a közvélemény alkotói és mozgatói, befolyásolói, meg kellene állniuk egy pillanatra, venni egy levegőt és feltenni a kérdést: megéri? 

Szerintem nem, bármit csinál Schanda Vera. Álljunk ki mellette, mert ládába zárást és agyonverést nem érdemel! 

Kritizálni meg lehet erőszak nélkül is, hajrá, feleim! 

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

 

Összesen 27 komment

Moslékzabáló
2025. október 28. 06:36
Imádkozzunk Pintérért! Csak a vak nem látja, hogy sürgős és mélyreható segítségre van szüksége.
Válasz erre
1
0
salátás
2025. október 28. 06:35
FeketeFehér 2025. október 28. 06:09 "Tehetős Totó 2025. október 28. 06:06 Pottyondi? Perintfalvi? Parászka...esetleg Dobrev állásfoglalása?" Lehet, még nem látták a szindarabot. Egy szinpadi produkcióról akkor mond véleményt egy normális ember, ha látta. --------- na a megmagyarázó trollféreg azért sikerült véleményt mondjon természetesen megint pontosan ugyanolyat, amilyet tőle vár az ember
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. október 28. 06:33
gyozoporgorugasa 2025. október 28. 06:29 • Szerkesztve A Schmidt Máriára megszólalásig hasonlító (véletlen? "" Á neki balszerencse,kibaszott egy ronda és idős picsa.Minden fideszesenek legalább egyet kell belőle szerezni ,a 2026 os választások után. - Mivan bazdmeg? Balhán ingyen mérik a kannásbort, hogy kora reggel be vagy baszva? Tegyél már ki egy fotót anyádról, miután az összes hajléktalan végigkúrta...
Válasz erre
1
0
nyafika
2025. október 28. 06:31
Azt kéne pofánköpni, aki elvállalta a "szerepet"...igaz, művészkém? Büszke vagy a gázsidra?
Válasz erre
2
0
