Schmidt Máriát szidni, kritizálni lehet, de könyörgöm: MEGÖLNI?

Nem gondoltam volna, hogy hétfő reggel egy színházi előadás miatt lesz nagy a médiában a csatazaj. Még vasárnap délután a 444-en jelent meg egy írás, amelyben részletesen, már-már kéjes élvezettel mutatták be Pintér Béla legújabb előadásának kritikáját.

A Kabuki névre keresztelt műben nem szimplán polgárpukkasztás vagy általános, a művészvilágban megszokott kormánykritika van, hanem erőszak.

„De aztán rögtön be is durvul minden, amikor a Schmidt Máriára hajazó fideszes oligarcha, Schanda (!) Vera felkéri a versmondót, hogy legyen a pártjuk jelöltje. (...) megjelenik az ízes tájszólással beszélő Csúnya Miska, és úgy felidegesíti őt a nő, hogy a betyár bedobja egy nagy ládába, és bottal agyonveri” – olvasható a 444 eposzában.

A Schmidt Máriára megszólalásig hasonlító (véletlen? Aligha!) Schanda Vera a műben részletesen beszél arról, hogy az oroszok által bebörtönzött, majd nem tisztázott, felettébb gyanús körülmények között meghalt korábbi ellenzéki vezért, Alekszej Navalnijt nem tartja semmire,

és szerinte Oroszországban a Nyugattal szemben szabad választások vannak.