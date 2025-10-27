Kedves nőtársaim, aztán a színpadi Schmidt Mária-verés ügyében hol van a női szolidaritás?

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek
Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?
Az, hogy valaki egy élő közéleti szereplő halálát színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció.
Nem tudom, ki mikor döntötte el Magyarországon, hogy az úgynevezett „művészet” nevében bármit meg szabad tenni.
Biztos vagyok benne, hogy eljött az a pont, amikor ezt már nem lehet szó nélkül hagyni.
Pintér Béla legújabb darabja, amelyben a Terror Háza Múzeum főigazgatójának agyonverését játsszák el a színpadon, nem művészet: ez egyszerre gyűlöletkeltés, politikai uszítás és erkölcsi romlottság.
A darab nem gondolkodtat el, nem hív párbeszédre – csak üt. Szó szerint és átvitt értelemben is.
Hol a határ? Hol húzzuk meg mi a határt? Holnap talán politikusok, újságírók kivégzését játszák el és majd tapsolnak hozzá?
A Terror Háza Múzeum az emlékezés és a nemzeti önazonosság egyik szimbóluma. Az intézmény vezetője – bárki is legyen az – nem személyében, hanem küldetésében képviseli mindazt, amit a kommunizmus és a nácizmus áldozataiért érzett közös felelősség jelent.
Aki őt – „eljátszva azt” – megalázza vagy megsemmisíti a színpadon,
az valójában a történelmi emlékezetet, a múltunkat és a nemzeti méltóságot gyalázza meg.
A művészetnek nem csak szabadsága van, de van felelőssége is. Pintér Béla és társulata most ezzel a felelősséggel visszaélt. Ez nem szatíra, nem társadalomkritika, hanem hideg cinizmus és szellemi vandalizmus. A néző pedig, aki végignézi és megtapsolja, akaratlanul is részévé válik ennek a gyűlöletrituálénak.
Ideje kimondani: a művészet nevében sincs mentség az morális határok átlépésére. Ami ott, a színpadon történik, az nem a szabadság! Az már egyenesen a civilizáció határain kívül esik.
Ja! És kedves nőtársaim, hol van ilyenkor a női szolidaritás?
