Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pintér béla és társulata pintér béla Terror Háza Múzeum Schmidt Mária

Kedves nőtársaim, aztán a színpadi Schmidt Mária-verés ügyében hol van a női szolidaritás?

2025. október 27. 19:36

Az, hogy valaki egy élő közéleti szereplő halálát színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció.

2025. október 27. 19:36
null
Szili Katalin

Nem tudom, ki mikor döntötte el Magyarországon, hogy az úgynevezett „művészet” nevében bármit meg szabad tenni. 

Biztos vagyok benne, hogy eljött az a pont, amikor ezt már nem lehet szó nélkül hagyni.

Pintér Béla legújabb darabja, amelyben a Terror Háza Múzeum főigazgatójának agyonverését játsszák el a színpadon, nem művészet: ez egyszerre gyűlöletkeltés, politikai uszítás és erkölcsi  romlottság.

A darab nem gondolkodtat el, nem hív párbeszédre – csak üt. Szó szerint és átvitt értelemben is.

Az, hogy valaki egy él, közéleti szereplő halálát dramatizálja, és azt színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció. 

Hol a határ? Hol húzzuk meg mi a határt? Holnap talán politikusok,  újságírók kivégzését játszák el és majd tapsolnak hozzá?

A Terror Háza Múzeum az emlékezés és a nemzeti önazonosság egyik szimbóluma. Az intézmény vezetője – bárki is legyen az – nem személyében, hanem küldetésében képviseli mindazt, amit a kommunizmus és a nácizmus áldozataiért érzett közös felelősség jelent. 

Aki őt – „eljátszva azt” – megalázza vagy megsemmisíti a színpadon,

az valójában a történelmi emlékezetet, a múltunkat és a nemzeti méltóságot gyalázza meg.

A művészetnek nem csak szabadsága van, de van felelőssége is. Pintér Béla és társulata most ezzel a felelősséggel visszaélt. Ez nem szatíra, nem társadalomkritika, hanem hideg cinizmus és szellemi vandalizmus. A néző pedig, aki végignézi és megtapsolja, akaratlanul is részévé válik ennek a gyűlöletrituálénak.

Ideje kimondani: a művészet nevében sincs mentség az morális határok átlépésére. Ami ott, a színpadon történik, az nem a szabadság! Az már egyenesen a civilizáció határain kívül esik.

Ja! És kedves nőtársaim, hol van ilyenkor a női szolidaritás?

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. október 27. 22:19
Csak érteném, hogy miért van a másik cirkusz a prostik miatt Feró kijelentése után! Miben nincs igaza? Farizeuskodás, mivel a prostitució sok évezredes hagyomány s ahogy a pornó filmek celebjeit ismerjük, nem kötelező módon kényszerből történik minden esetben, hanem önkéntesen s tudatosan! Erre utalt az énekes is!
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. október 27. 22:12
Csak a választási vereségük utáni - általuk remélt - Budapesti "Majdan"-ra készülnek. Provokálnak minket, hátha valakinek elsül a keze és ennek apropóján kirobbanthatják a "forradalmukat".
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. október 27. 22:02
Féreg, bár a valódi férgek számára ez sértő lehet, elnézést!
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. október 27. 21:45
Mérő Vera? Pottyondi Edina? Perintfalvi - kakás -Rita? ........ Most bezzeg kussolnak...... Ilyenkor vesztik el azt a minimális hitelességüket is!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!