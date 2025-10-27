Kedves nőtársaim, aztán a színpadi Schmidt Mária-verés ügyében hol van a női szolidaritás?

Nem tudom, ki mikor döntötte el Magyarországon, hogy az úgynevezett „művészet” nevében bármit meg szabad tenni.

Biztos vagyok benne, hogy eljött az a pont, amikor ezt már nem lehet szó nélkül hagyni.

Pintér Béla legújabb darabja, amelyben a Terror Háza Múzeum főigazgatójának agyonverését játsszák el a színpadon, nem művészet: ez egyszerre gyűlöletkeltés, politikai uszítás és erkölcsi romlottság.

A darab nem gondolkodtat el, nem hív párbeszédre – csak üt. Szó szerint és átvitt értelemben is.

Az, hogy valaki egy él, közéleti szereplő halálát dramatizálja, és azt színházi élménnyé emeli, nem bátor gesztus, hanem ízléstelen, embertelen provokáció.