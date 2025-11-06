„Trump már az első elnöksége alatt felismerte azt, hogy a régi világnak vége van” | Maxima Schmidt Máriával

Éjfélkor lezárult a szavazás a Mandiner Díjra
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója volt, aki kíméletlen élességgel elemezte a világpolitika és a nyugati demokráciák válságát. A történész szerint a nyugati elit elveszítette önbizalmát és irányát, miközben Magyarország józan politikája mutathat kiutat Európa számára.
A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének vendége Schmidt Mária történészprofesszor, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki kíméletlen pontossággal elemezte a világpolitika jelenlegi válságait.
Schmidt Mária szerint: a Nyugat elveszítette önbizalmát és irányát, miközben a politikai elit tehetetlenül sodródik az eseményekkel.
Élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte ideológiák rabjai, miközben elveszítették a kapcsolatot a valósággal. Véleménye szerint „a politikusi pálya ma már nem vonzó, mert nincs tekintély, csak támadás és számonkérés”, és ez aláássa a demokratikus rendszerek alapjait.
A beszélgetésben szó esik az orosz–ukrán háborúról is, amelyet Schmidt Mária „állatorvosi lóként” jellemez: egy konfliktus, amelyben a befolyási övezetek átrendezéséért és a nyersanyagokért folyik a küzdelem.
A történész szerint a nyugati demokráciák önmaguk alatt vágják a fát, miközben Magyarország a józan ész politikáját képviseli azzal, hogy minden irányban kapcsolatokat épít.
A Terror Háza Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: Orbán Viktor stratégiája – amely a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe és kiegyensúlyozott kapcsolatot keres Kelettel és Nyugattal – az az út, amelyen Európának el kellene indulnia.
Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!