„Trump már az első elnöksége alatt felismerte azt, hogy a régi világnak vége van” | Maxima Schmidt Máriával

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének vendége Schmidt Mária történészprofesszor, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki kíméletlen pontossággal elemezte a világpolitika jelenlegi válságait.

Schmidt Mária szerint: a Nyugat elveszítette önbizalmát és irányát, miközben a politikai elit tehetetlenül sodródik az eseményekkel.



Élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte ideológiák rabjai, miközben elveszítették a kapcsolatot a valósággal. Véleménye szerint „a politikusi pálya ma már nem vonzó, mert nincs tekintély, csak támadás és számonkérés”, és ez aláássa a demokratikus rendszerek alapjait.

A beszélgetésben szó esik az orosz–ukrán háborúról is, amelyet Schmidt Mária „állatorvosi lóként” jellemez: egy konfliktus, amelyben a befolyási övezetek átrendezéséért és a nyersanyagokért folyik a küzdelem.

A történész szerint a nyugati demokráciák önmaguk alatt vágják a fát, miközben Magyarország a józan ész politikáját képviseli azzal, hogy minden irányban kapcsolatokat épít.