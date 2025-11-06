Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Maxima Schmidt Mária Magyarország Szalai Zoltán Terror Háza Múzeum történész

„Trump már az első elnöksége alatt felismerte azt, hogy a régi világnak vége van” | Maxima Schmidt Máriával

2025. november 06. 17:03

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója volt, aki kíméletlen élességgel elemezte a világpolitika és a nyugati demokráciák válságát. A történész szerint a nyugati elit elveszítette önbizalmát és irányát, miközben Magyarország józan politikája mutathat kiutat Európa számára.

2025. november 06. 17:03
null

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének vendége Schmidt Mária történészprofesszor, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki kíméletlen pontossággal elemezte a világpolitika jelenlegi válságait. 

Schmidt Mária szerint: a Nyugat elveszítette önbizalmát és irányát, miközben a politikai elit tehetetlenül sodródik az eseményekkel. 


Élesen bírálta az európai vezetőket, akik szerinte ideológiák rabjai, miközben elveszítették a kapcsolatot a valósággal. Véleménye szerint „a politikusi pálya ma már nem vonzó, mert nincs tekintély, csak támadás és számonkérés”, és ez aláássa a demokratikus rendszerek alapjait.

A beszélgetésben szó esik az orosz–ukrán háborúról is, amelyet Schmidt Mária „állatorvosi lóként” jellemez: egy konfliktus, amelyben a befolyási övezetek átrendezéséért és a nyersanyagokért folyik a küzdelem. 

A történész szerint a nyugati demokráciák önmaguk alatt vágják a fát, miközben Magyarország a józan ész politikáját képviseli azzal, hogy minden irányban kapcsolatokat épít.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója hangsúlyozta: Orbán Viktor stratégiája – amely a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe és kiegyensúlyozott kapcsolatot keres Kelettel és Nyugattal – az az út, amelyen Európának el kellene indulnia.

 

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
•••
2025. november 06. 18:56 Szerkesztve
„Trump már az első elnöksége alatt felismerte azt, hogy a régi világnak vége van”... Igaza van a professzornak. Viszont a 'régi világnak' akkor még volt elég ereje visszavágni. Trumpnak és szövetségeseinek sajnos még nem volt elég erejük visszaverni a visszavágókat. Persze Trump 2020-as újraválasztása esetén ez az európai háború nem is tört volna ki. Ukrajna is (esetleg) egyben maradt volna, hiszen eredetileg a ruszkik is ezt tervezték. Továbbá egész Európa, különösen az EU sokkal jobb gazdasági, biztonsági és politikai 'kondícióban' lenne!
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. november 06. 18:51
Nem kell ide Halloween, mikor itt van Mary néni.
Válasz erre
0
0
ogreg75-2
2025. november 06. 18:13
Schmidt Marisról mindig a bandzsa böllér jut eszembe! Maga oda bök ahová néz, kérdi a gazda ? Mert akkor helyet cserélek a disznóval! De a vicce félretéve , elképesztően ostoba és kártékony ez a nő!
Válasz erre
0
3
elégia
2025. november 06. 17:13
Tökéletes, hibátlan mondatok. A nő okos. Nagyon. A Karácsony és Poloska hívőket kiveri a víz.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!