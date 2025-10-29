Ft
10. 30.
csütörtök
Vészjósló jelek: „Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon” (VIDEÓ)

2025. október 29. 22:20

Szentkirályi Alexandra frakcióvezető is reagált Pintér Béla komoly dilemmákat felvető darabjára, melyben egy Schmidt Máriára hasonlító karaktert bottal agyonvernek.

2025. október 29. 22:20
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője a közgyűlés napján reagált Pintér Béla azon darabjára is, melyben egy Schmidt Máriára hasonlító karaktert egy ládába zárnak, majd bottal agyonvernek.

A frakcióvezető újságírói kérdésre azt mondta, 

nagyon-nagyon ijesztő az, hogy egy ilyen darab megvalósulhatott”. 

Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter szövetségese, Nagy Ervin van annak a bizottságnak az élén, amely erről a támogatásról döntött, és Pintér Béla társulatának több millió forintot adott.

Szentkirályi arra is felhívta a figyelmet, hogy nem hallja a jogvédőket hangosan tiltakozni azzal kapcsolatban, hogy felismerhetően Schmidt Máriát ábrázolják a színpaod, és halálra verik. „Szerintem ez egy nagyon súlyos probléma” – hangzott el a nyilatkozatban.

Az uszítás vérontásba torkollhat

A fideszes politikus a videóhoz fűzött kísérőszövegben arra is kitért, hogy „lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat”.

Hzzáfűzte azt is, hogy 

Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon. 

Az Átrium »produkciója« egyszerűen nem fér bele a “művészi megjelenítés” kategóriájába” – hangsúlyozta.

„Schmidt Mária egy elismert tudós, egy képzett politikai gondolkodó, egy közép-európai szinten is jelentős múzeum igazgatója, egy önálló nő. Pintér Béla és társulata sokszorosan meg akarta alázni nemcsak őt, de a közösségét is” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

 

5m007h 0p3ra70r
2025. október 29. 22:44
Ezek a pintérbélák a nemzet gennyes fakadó fékélyei.
