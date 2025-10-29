Vészjósló jelek: „Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon” (VIDEÓ)

Schmidt Máriát bottal verik agyon a sztárrendező Pintér Béla darabjában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
Szentkirályi Alexandra frakcióvezető is reagált Pintér Béla komoly dilemmákat felvető darabjára, melyben egy Schmidt Máriára hasonlító karaktert bottal agyonvernek.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője a közgyűlés napján reagált Pintér Béla azon darabjára is, melyben egy Schmidt Máriára hasonlító karaktert egy ládába zárnak, majd bottal agyonvernek.
A frakcióvezető újságírói kérdésre azt mondta,
nagyon-nagyon ijesztő az, hogy egy ilyen darab megvalósulhatott”.
Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter szövetségese, Nagy Ervin van annak a bizottságnak az élén, amely erről a támogatásról döntött, és Pintér Béla társulatának több millió forintot adott.
Szentkirályi arra is felhívta a figyelmet, hogy nem hallja a jogvédőket hangosan tiltakozni azzal kapcsolatban, hogy felismerhetően Schmidt Máriát ábrázolják a színpaod, és halálra verik. „Szerintem ez egy nagyon súlyos probléma” – hangzott el a nyilatkozatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Így semmisül meg a művészet, ha az alkotó a saját aktuálpolitikai véleményét erőszakolja a nézőkre.
A fideszes politikus a videóhoz fűzött kísérőszövegben arra is kitért, hogy „lépésről-lépésre egyre agresszívebb az ellenzéki közbeszéd, lassan már minden szinten mérgezi a mindennapjainkat”.
Hzzáfűzte azt is, hogy
Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon.
Az Átrium »produkciója« egyszerűen nem fér bele a “művészi megjelenítés” kategóriájába” – hangsúlyozta.
„Schmidt Mária egy elismert tudós, egy képzett politikai gondolkodó, egy közép-európai szinten is jelentős múzeum igazgatója, egy önálló nő. Pintér Béla és társulata sokszorosan meg akarta alázni nemcsak őt, de a közösségét is” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP