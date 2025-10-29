Vészjósló jelek: „Magyar Péter felbukkanása óta tégláról téglára közelebb kerülünk ahhoz, hogy az uszítás vérontásba torkolljon” (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője a közgyűlés napján reagált Pintér Béla azon darabjára is, melyben egy Schmidt Máriára hasonlító karaktert egy ládába zárnak, majd bottal agyonvernek.

A frakcióvezető újságírói kérdésre azt mondta,

nagyon-nagyon ijesztő az, hogy egy ilyen darab megvalósulhatott”.

Majd arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter szövetségese, Nagy Ervin van annak a bizottságnak az élén, amely erről a támogatásról döntött, és Pintér Béla társulatának több millió forintot adott.