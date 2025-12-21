Döntöttek az oroszok: Magyarország is lekerült a rettegett listáról – átverésre figyelmeztetett Nobel-díjasunk

Ez már nem csak egy újságcikk: a Vatikánban kimondták, Erdő Pétert választanák a következő pápának
Apeles atya szerint éppen a magyar bíborosra van szüksége az egyháznak.
Óriási elismerés Magyarországnak, pápaválasztás és Erdő Péter, illetve Karikó Katalin – mutatjuk az idei év áprilisának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre átlagosan közel 200 ezer ember volt kíváncsi!
Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink közel 200 ezres átlagolvasottságot értek el. Íme, a gyűjtésünk április legolvasottabb cikkeiből!
Április hónap legolvasottabb cikkei közül több is Erdő Péter pápaválasztással kapcsolatos esélyeiről értekezett. A Vatikánban és Brüsszelben is kimondták, mennyire tartanák alkalmasnak a magyar bíborost, ám május elején végül XIV. Leó pápa mellett döntött a bíborosi testület.
Az ABC riportot közölt a Vatikánból, ahol megszólaltatta Apeles atyát, a spanyol médiában gyakran szereplő egyházi személyt. A pápai utódlással kapcsolatban Apeles atya úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha a kiválasztott egykori „professzora”, Erdő Péter lenne.
Kánonista, jogtudós. Szerintem jó szervező. Azt hiszem, olyanra van szükségünk, aki ismeri a szakmát. Ő jó jelölt lenne”
– jelentette ki.
A keresztényüldözés és a hívek fogyatkozása miatt olyan pápára van szüksége a katolikus egyháznak, aki kész felvenni a harcot – olvasható a Brussels Signal oldalán megjelent véleménycikkben. A lap szerint a hívőknek egy konzervatív titánra van szükségük, nem pedig diplomatára, aki a szekularisták méltatását keresi. A jelöltek széles spektrumot képviselnek, de többségük nem szolgálja a kereszténység túlélését.
Erdő Péter magyar bíboros konzervatív pillérként emelkedik ki.
Kánonjogi szakértelme és a kommunizmus alatt szerzett tapasztalata olyan vezetőt formált belőle, aki nem fél a hagyományok védelmétől. A brüsszeli lap szerint Erdő Péter első számú választás lenne a kereszténység egyesítésére – írták még a pápaválasztást megelőzően.
Egyértelmű érveket fogalmazott meg a cikk szerzője.
Magyarország, Szlovákia és Dél-Korea kikerült azon országok listájáról, amelyekre a parfümökre és kozmetikumokra megemelt vám vonatkozik – írta az Izvesztyija az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának közleményére hivatkozva. Mint ismert, a vámháború kevésbé érinti Moszkvát, Oroszország lényegében olyan és annyi terméket tud behozni az országba, amennyit csak akar.
Az intézkedés hatálya alá tartozó országok listája változott: bővült, de néhány országot kizártak a listáról
– jelentette be a tárca még áprilisban.
Az ipari és kereskedelmi minisztérium közölte a hírt.
Ismét visszaéltek Karikó Katalin Nobel-díjas professzor nevével az interneten, a kutató hangsúlyozta, soha nem adta és a jövőben sem adja nevét semmiféle termék, gyógyhatásúnak feltüntetett készítmény reklámjához – tájékoztatott a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága.
Az SZTE professzorának közleménye szerint
ismét hamis hírek és álinterjúk jelentek meg, amelyekben a csalók általános orvosként és az emésztőrendszeri betegségek szakértőjeként hivatkoznak rá, aminek nincs semmiféle jogalapja.
Karikó Katalin a közleményben kifejtette, az álhírgyártók és a csaláson alapuló szövegek, hamis fotók terjesztői megsértik polgári és személyiségi jogait.
A Nobel-díjas professzor felháborodott a csalók miatt.
A Fox News közölt egy cikket J.D. Vance megállapításairól, amelyek szerint Európa egyre nagyobb problémákkal küzd. Az amerikai alelnök úgy véli, hogy az öreg kontinens legfőbb problémái a bevándorlás, a növekvő bűnözés és a gazdasági gondok.
Az összeállításban arra is rámutattak, hogy
csupán Olaszország és Magyarország helyzete kedvező az öreg kontinensen.
De a cikkben azzal is részletesen foglalkoztak, hogy Vance a migráció problémáját Európa vonatkozásában „civilizációs öngyilkosságnak” nevezte.
Az alelnök úgy véli, hogy Európa legfőbb problémái a bevándorlás, a növekvő bűnözés és a gazdasági gondok.
Fotó: Mikhail Metzel / POOL / AFP