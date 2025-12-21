Döntöttek az oroszok: Magyarország is lekerült a rettegett listáról – átverésre figyelmeztetett Nobel-díjasunk

Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink közel 200 ezres átlagolvasottságot értek el. Íme, a gyűjtésünk április legolvasottabb cikkeiből!

Április hónap legolvasottabb cikkei közül több is Erdő Péter pápaválasztással kapcsolatos esélyeiről értekezett. A Vatikánban és Brüsszelben is kimondták, mennyire tartanák alkalmasnak a magyar bíborost, ám május elején végül XIV. Leó pápa mellett döntött a bíborosi testület.