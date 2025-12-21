Ft
12. 21.
vasárnap
Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
JD Vance Karikó Katalin Erdő Péter oroszország

Döntöttek az oroszok: Magyarország is lekerült a rettegett listáról – átverésre figyelmeztetett Nobel-díjasunk

2025. december 21. 18:39

Óriási elismerés Magyarországnak, pápaválasztás és Erdő Péter, illetve Karikó Katalin – mutatjuk az idei év áprilisának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre átlagosan közel 200 ezer ember volt kíváncsi!

2025. december 21. 18:39
null

Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink közel 200 ezres átlagolvasottságot értek el. Íme, a gyűjtésünk április legolvasottabb cikkeiből!

Április hónap legolvasottabb cikkei közül több is Erdő Péter pápaválasztással kapcsolatos esélyeiről értekezett. A Vatikánban és Brüsszelben is kimondták, mennyire tartanák alkalmasnak a magyar bíborost, ám május elején végül XIV. Leó pápa mellett döntött a bíborosi testület.

Az ABC riportot közölt a Vatikánból, ahol megszólaltatta Apeles atyát, a spanyol médiában gyakran szereplő egyházi személyt. A pápai utódlással kapcsolatban Apeles atya úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha a kiválasztott egykori „professzora”, Erdő Péter lenne.

Kánonista, jogtudós. Szerintem jó szervező. Azt hiszem, olyanra van szükségünk, aki ismeri a szakmát. Ő jó jelölt lenne”

– jelentette ki.

Döbbenetes következtetés Brüsszelből

A keresztényüldözés és a hívek fogyatkozása miatt olyan pápára van szüksége a katolikus egyháznak, aki kész felvenni a harcot – olvasható a Brussels Signal oldalán megjelent véleménycikkben. A lap szerint a hívőknek egy konzervatív titánra van szükségük, nem pedig diplomatára, aki a szekularisták méltatását keresi. A jelöltek széles spektrumot képviselnek, de többségük nem szolgálja a kereszténység túlélését.

Erdő Péter magyar bíboros konzervatív pillérként emelkedik ki.

Kánonjogi szakértelme és a kommunizmus alatt szerzett tapasztalata olyan vezetőt formált belőle, aki nem fél a hagyományok védelmétől. A brüsszeli lap szerint Erdő Péter első számú választás lenne a kereszténység egyesítésére – írták még a pápaválasztást megelőzően.

Lekerültünk a rettegett listáról

Magyarország, Szlovákia és Dél-Korea kikerült azon országok listájáról, amelyekre a parfümökre és kozmetikumokra megemelt vám vonatkozik – írta az Izvesztyija az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának közleményére hivatkozva. Mint ismert, a vámháború kevésbé érinti Moszkvát, Oroszország lényegében olyan és annyi terméket tud behozni az országba, amennyit csak akar.

Az intézkedés hatálya alá tartozó országok listája változott: bővült, de néhány országot kizártak a listáról

– jelentette be a tárca még áprilisban.

Átverésre figyelmeztetett Karikó Katalin

Ismét visszaéltek Karikó Katalin Nobel-díjas professzor nevével az interneten, a kutató hangsúlyozta, soha nem adta és a jövőben sem adja nevét semmiféle termék, gyógyhatásúnak feltüntetett készítmény reklámjához – tájékoztatott a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közkapcsolati igazgatósága.

Az SZTE professzorának közleménye szerint 

ismét hamis hírek és álinterjúk jelentek meg, amelyekben a csalók általános orvosként és az emésztőrendszeri betegségek szakértőjeként hivatkoznak rá, aminek nincs semmiféle jogalapja.

Karikó Katalin a közleményben kifejtette, az álhírgyártók és a csaláson alapuló szövegek, hamis fotók terjesztői megsértik polgári és személyiségi jogait.

Óriási elismerés Magyarországnak

A Fox News közölt egy cikket J.D. Vance megállapításairól, amelyek szerint Európa egyre nagyobb problémákkal küzd. Az amerikai alelnök úgy véli, hogy az öreg kontinens legfőbb problémái a bevándorlás, a növekvő bűnözés és a gazdasági gondok.

 Az összeállításban arra is rámutattak, hogy

csupán Olaszország és Magyarország helyzete kedvező az öreg kontinensen.

De a cikkben azzal is részletesen foglalkoztak, hogy Vance a migráció problémáját Európa vonatkozásában „civilizációs öngyilkosságnak” nevezte.

Fotó: Mikhail Metzel / POOL / AFP

