Ez aztán az elismerés: JD Vance mindössze két európai országot nevezett meg az egész kontinensen, amik kilábalnak a hanyatlásból

A Fox News április 6-án közölt cikket J.D. Vance megállapításairól, amelyek szerint Európa egyre nagyobb problémákkal küzd. Az amerikai alelnök szerint

csupán Olaszország és Magyarország helyzete kedvező az öreg kontinensen”.

A cikkben részletesen foglalkoznak azzal, hogy Vance a migráció problémáját Európa vonatkozásában „civilizációs öngyilkosságnak” nevezte. A migrációs probléma miatt szerinte a kontinens a figyelem középpontjába került. A politikus szerint ehhez társul „az erőszakos bűncselekmények számának jelentős növekedése”, valamint a „gazdaság csődje”.

Magyarország kapcsán a cikk megemlíti, hogy 2023-ban recesszió volt, de „mostanra kezd magához térni, a tavalyi negyedik negyedévben 0,4%-os növekedést ért el.” A Trading Economics elemzőire hivatkozva a cikk hozzáteszi:

jövőre 2,7%-os, 2027-ben pedig 3,6%-os növekedést prognosztizálnak a hazánk számára”.

A migráció tekintetében, pozitívumként a Fox News arról is ír, hogy „az Európán kívülről érkező migráció továbbra is alacsony”, mivel 2022-ben 57.000 fő, 2023-ban pedig 45.000 fő érkezett Magyarországra. A bűnözéssel kapcsolatban pedig azt emelik ki, hogy „az erőszakos bűncselekmények száma is az egyik legalacsonyabb az EU-ban”.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

