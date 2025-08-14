Ft
08. 14.
csütörtök
Spanyolországban fej fölött tapsolnak azért, ami Magyarországon történt

2025. augusztus 14. 10:21

A spanyol lap cikke szerint az esztergomi MCC Feszt intellektuális vitalitást és önbizalmat sugárzó jobboldali közösséget mutatott be, amely a jövő hatalmi viszonyait kívánja formálni.

2025. augusztus 14. 10:21
null

Az Esztergomban megrendezett MCC Feszten 50 ezer résztvevő előtt a globális jobboldal meghatározó gondolkodói, köztük Orbán Balázs (Orbán Viktor
politikai igazgató) és Peter Thiel (amerikai techbefektető) vitatták meg Európa jövőjét, a technológia veszélyeit, valamint a migráció és az identitás kérdéseit – írja az El Observador. 

A rendezvény kiemelte az MCC törekvését új, jobboldali, Orbán Viktorhoz és a Fideszhez kötődő elit képzésére, szembeállítva ezt a baloldali, progresszív intézményekkel. Az esemény intellektuális vitalitást és önbizalmat sugárzó jobboldali közösséget mutatott be, amely a jövő hatalmi viszonyait kívánja formálni

– jegyzi meg a cikk.

A beszámoló hozzáteszi, Orbán Viktor miniszterelnök a migráció, Európa és az ukrajnai háború témáiban szólalt fel, előrevetítve a következő választási kampányát. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

neszteklipschik
2025. augusztus 14. 11:30
turulminator2evpus 2025. augusztus 14. 10:52 Megis a roman berek magasabbak a magyarnal Azért laksz te is ott. Maradj is ott. De akkor minek pofázol ide külföldről? Ráadásul úgy mintha muszáj lenne, vagy mintha ez lenne a munkád: reggel, délben, meg este... Normális ember éli az életét, pl. nyaral. Te meg itt baszod az anyádat 0-24. Szánalom. :-)
Válasz erre
2
1
turulminator2
2025. augusztus 14. 10:51
Intellektualis vitalitas helyett a spanyol ber is megtenne (a roman alatti helyett), es a magyarok is fej folott tapsikolnanak Vittornak Igy meg kuka, elmegy a joedes kurva annyaba
Válasz erre
0
5
evpus
•••
2025. augusztus 14. 10:44 Szerkesztve
Orbán Viktor zseniális politikus. Bezzegromániában már a 25. elnököt választották meg, mióta nálunk minden nehézséget igyekszik megoldani a kormányunk. Sokan, sokféleképpen próbáltak belülről és kívülről is támadni minket. Hiába! Orbán Viktornak mindig igaza lesz!
Válasz erre
4
1
Búvár Kund
2025. augusztus 14. 10:40
Ezt az MCC tipusú építkezést, a Fidesznek már 15 éve kellett volna elkezdenie!
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!