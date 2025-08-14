Spanyolországban fej fölött tapsolnak azért, ami Magyarországon történt

Az Esztergomban megrendezett MCC Feszten 50 ezer résztvevő előtt a globális jobboldal meghatározó gondolkodói, köztük Orbán Balázs (Orbán Viktor

politikai igazgató) és Peter Thiel (amerikai techbefektető) vitatták meg Európa jövőjét, a technológia veszélyeit, valamint a migráció és az identitás kérdéseit – írja az El Observador.

A rendezvény kiemelte az MCC törekvését új, jobboldali, Orbán Viktorhoz és a Fideszhez kötődő elit képzésére, szembeállítva ezt a baloldali, progresszív intézményekkel. Az esemény intellektuális vitalitást és önbizalmat sugárzó jobboldali közösséget mutatott be, amely a jövő hatalmi viszonyait kívánja formálni

– jegyzi meg a cikk.

A beszámoló hozzáteszi, Orbán Viktor miniszterelnök a migráció, Európa és az ukrajnai háború témáiban szólalt fel, előrevetítve a következő választási kampányát.