Spanyolországban fej fölött tapsolnak azért, ami Magyarországon történt

Orbán Viktor: Míg a nyugatiak behódoltak a migrációnak, addig nekünk lázadni kell! (VIDEÓ)
A miniszterelnök közölte, Magyarország dolga, hogy kimaradjon a háborúból.
A spanyol lap cikke szerint az esztergomi MCC Feszt intellektuális vitalitást és önbizalmat sugárzó jobboldali közösséget mutatott be, amely a jövő hatalmi viszonyait kívánja formálni.
Az Esztergomban megrendezett MCC Feszten 50 ezer résztvevő előtt a globális jobboldal meghatározó gondolkodói, köztük Orbán Balázs (Orbán Viktor
politikai igazgató) és Peter Thiel (amerikai techbefektető) vitatták meg Európa jövőjét, a technológia veszélyeit, valamint a migráció és az identitás kérdéseit – írja az El Observador.
A rendezvény kiemelte az MCC törekvését új, jobboldali, Orbán Viktorhoz és a Fideszhez kötődő elit képzésére, szembeállítva ezt a baloldali, progresszív intézményekkel. Az esemény intellektuális vitalitást és önbizalmat sugárzó jobboldali közösséget mutatott be, amely a jövő hatalmi viszonyait kívánja formálni
– jegyzi meg a cikk.
A beszámoló hozzáteszi, Orbán Viktor miniszterelnök a migráció, Európa és az ukrajnai háború témáiban szólalt fel, előrevetítve a következő választási kampányát.
