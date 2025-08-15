Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ellenőr engedély sofőr Sziget Fesztivál BKK taxis

Pofátlanabbnál pofátlanabb módokon húzták le a taxisok a fesztiválozókat a Sziget idején

2025. augusztus 15. 12:12

89 szabálytalanságot találtak a Sziget Fesztivál alatt ellenőrzött sofőröknél.

2025. augusztus 15. 12:12
null

A Sziget Fesztivál nyolc napja alatt tíz ellenőr két műszakban közel 400 ellenőrzést végzett a taxiknál, amelyek közül 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv, s ezek között 89 esetben tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot – közölte a BKK pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a hatóságok a BKK ellenőreinek közreműködésével hat járműről vettek le rendszámot, amelyekkel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást.

Ezt is ajánljuk a témában

Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat; ilyen esetekben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

Megjegyezték, hogy az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot,

valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája.

Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast – tették hozzá.

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.

A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében teljesítettek szolgálatot.

Az ellenőrzés során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította az utasokat,

ami több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak; a sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.

Mint írták, a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást.

Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Koszticsák Szilárd / MTI

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2025. augusztus 15. 14:01 Szerkesztve
"60 000 forintért szállította az utasokat, ami több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak;" Tizenkétszerese? Budapest a szabadság városa, ezt maga Karácsony Angolna Gergely mondja nagy arccal minden alkalommal bele a kamerába, az őt megválasztó jó budapesti polgár arcába. Aki visszaint: Így igaz Gelgő, csak így tovább. Csak tovább, aztán, ha már teljesen szétrohadtunk, majd felveszünk egy Tarlóst, aki rendbepofozza a várost és akkor megint visszajöhetsz... Mermi progresszív szabadságharcos város vagyunk. Hogy Orbánnak még jobban fájjon: Sőt! Csakazértis... Prájdos.
Válasz erre
0
0
papalimapapa
2025. augusztus 15. 13:46
A taxis egy külön állatfajta. Ilyenkor még a tisztességesebbje is - már ha van egyáltalán - elcsábul. Nulla tolerancia, engedélyek bevonása, gépjárművek elkobzása!
Válasz erre
3
0
lofejazagyban-2
2025. augusztus 15. 13:29
a szigetezők amúgyis egy rahedlit elköltenek és a zöm nem is magyar. Csak fizessenek. Szánalmas drogos/piás karneválozó középosztályos hópihék.
Válasz erre
0
1
bergmann
2025. augusztus 15. 13:20
Pincér, taxis, kurva. Nem tegnap kezdődött.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!