Pofátlanabbnál pofátlanabb módokon húzták le a taxisok a fesztiválozókat a Sziget idején

Garázdaság, lopás, csalás, szexuális erőszak kísérlete, szexuális kényszerítés – ilyen volt az idei Sziget
Rengeteg dolga volt a rendőrségnek.
89 szabálytalanságot találtak a Sziget Fesztivál alatt ellenőrzött sofőröknél.
A Sziget Fesztivál nyolc napja alatt tíz ellenőr két műszakban közel 400 ellenőrzést végzett a taxiknál, amelyek közül 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv, s ezek között 89 esetben tapasztaltak valamilyen szabálytalanságot – közölte a BKK pénteken az MTI-vel.
Közleményük szerint a hatóságok a BKK ellenőreinek közreműködésével hat járműről vettek le rendszámot, amelyekkel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást.
Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat; ilyen esetekben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.
Megjegyezték, hogy az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot,
valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája.
Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast – tették hozzá.
Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.
A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, az előre meghatározott összeg ellenében teljesítettek szolgálatot.
Az ellenőrzés során olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 000 forintért szállította az utasokat,
ami több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak; a sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.
Mint írták, a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást.
Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzembentartóval szemben – tették hozzá.
