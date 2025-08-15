Ft
08. 15.
péntek
háború Trumpnak Putyin USA Donyec

Kiderült, hogy a háború mellett mi lesz az alaszkai csúcs másik fő témája

2025. augusztus 15. 10:56

„Ez nem egy végleges csúcstalálkozó, ahol tartós békét lehetne kötni” – mondta egy Putyint tanácsokkal ellátó orosz külpolitikai szereplő.

2025. augusztus 15. 10:56
null

Putyin pénteki üzenetének központjában Trump üzleti gondolkodására való ráhatás állhat majd – írja a Guardian. 

Csütörtökön Jurij Usakov, Putyin tanácsadója elmondta, hogy a vezetők a „határtalanul kihasználatlan” orosz-amerikai gazdasági lehetőségekről is tárgyalnak.

Ezt alátámasztja az is, hogy Putyin két prominens gazdasági tanácsadót is magával visz. 

„Putyin lehetőségként tekint arra, hogy megmutassa Trumpnak: hajlandó a békére, ha megfelelőek a feltételek. Zelenszkijt akarja úgy beállítani, mint aki meghosszabbítja a háborút” – mondta egy korábbi magas rangú Kreml-tisztviselő, aki több más forrással együtt névtelenséget kért. Ezt támasztja alá az is, hogy az orosz külügyminiszter beszámolója szerint Putyin békefeltételei változatlanok: az ukrán erők teljes kivonása kulcsfontosságú régiókból, valamint Kijev NATO-tagsági törekvéseinek elutasítása. Természetesen Kijev ezeket a feltételeket már a kezdetektől elutasította. Alaszkában Putyin várhatóan azt fogja követelni, hogy az USA ismerje el Donyecket és Luhanszkot orosz területként – közölték moszkvai források.

„Ez nem egy végleges csúcstalálkozó, ahol tartós békét lehetne kötni”

– mondta egy Putyint tanácsokkal ellátó orosz külpolitikai szereplő.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

***


 

sanya55-2
2025. augusztus 15. 11:25
Üzlet, golf, steak, kaviár, vodka, whisky vámmentessége lesz a legfontosabb, ukrik majd a következő fordulóban
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. augusztus 15. 11:25
Putyin jobb ajánlatot tesz az elfoglalt donbaszi litium bányákra Trumpnak mint zelenszkij tett😀
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!