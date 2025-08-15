Kiderült, hogy a háború mellett mi lesz az alaszkai csúcs másik fő témája

Ezt alátámasztja az is, hogy Putyin két prominens gazdasági tanácsadót is magával visz.

„Putyin lehetőségként tekint arra, hogy megmutassa Trumpnak: hajlandó a békére, ha megfelelőek a feltételek. Zelenszkijt akarja úgy beállítani, mint aki meghosszabbítja a háborút” – mondta egy korábbi magas rangú Kreml-tisztviselő, aki több más forrással együtt névtelenséget kért. Ezt támasztja alá az is, hogy az orosz külügyminiszter beszámolója szerint Putyin békefeltételei változatlanok: az ukrán erők teljes kivonása kulcsfontosságú régiókból, valamint Kijev NATO-tagsági törekvéseinek elutasítása. Természetesen Kijev ezeket a feltételeket már a kezdetektől elutasította. Alaszkában Putyin várhatóan azt fogja követelni, hogy az USA ismerje el Donyecket és Luhanszkot orosz területként – közölték moszkvai források.

„Ez nem egy végleges csúcstalálkozó, ahol tartós békét lehetne kötni”

– mondta egy Putyint tanácsokkal ellátó orosz külpolitikai szereplő.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

***



