08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
polgári kör digitális Orbán Viktor

Folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma – ennyin áll a számláló

2025. augusztus 15. 13:15

Szentkirályi Alexandra is elindította saját DPK-ját.

2025. augusztus 15. 13:15
null

Folyamatosan növekszik az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma: a számláló péntek délelőtt már 58 944-et mutatott. 

A miniszterelnök csütörtöki Facebook-posztjában jelezte, hogy aznap

több mint 1200 DPK-alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek, 

így számukra engedélyezték Digitális Polgári Kör megalapítását.

A kormányfő így fogalmazott: „Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon. A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában. A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének. ”

A miniszterelnök rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, akik minden héten kapnak tőle egy levelet, benne exkluzív információkkal.

Mint ismert, Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a Digitális Polgári Köröket. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott. 

A kormányfő ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben. 

Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör 

– mondta a miniszterelnök.

Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK). Időközben pedig megalakult az első 25 legfontosabb polgári kör is, politikusok és közéleti szereplők vezetésével. 

Legutóbb Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője jelezte, hogy elindult az általa vezetett Budapesti Digitális Polgári Kör. Mint fogalmazott, „Budapesten a legsűrűbb a gazdaság, a tudományos élet, a felsőoktatás és kultúra szövete, itt egyesül a magyar szellemi és közéleti munka legjava.”

A polgári körök a tervek szerint szeptemberben tartják majd első országos találkozójukat Budapesten. 

Nyitókép: az első DPK tagjai / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
fidelcastro
2025. augusztus 15. 13:53
Megalakult az első Digitális Polgári Kör – íme a csatlakozók névsora! 2025. július 26 Orbán Viktor bejelentette: átlépte az 50 ezret a Digitális Polgári Körökbe csatlakozók száma 2025.07.31. 2025.08.15.----58 944 Melyik szám a hazugság?
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
•••
2025. augusztus 15. 13:50 Szerkesztve
Olyan még nem indult, hogy IDPK? Azaz Irredenta Digitális Polgári Kör... ez érdekelne, belépnék. De lehet felőlem Revizionista is!
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 15. 13:39 Szerkesztve
Eszter, Nóra,Csenge,Petra, Alexandra,Hanna,Judit, Katalin...... Egyre nő a nők száma a DPK-ban! Kellemes, jó hír! /MJK ® KDPK ®/
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!