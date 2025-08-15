Folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma – ennyin áll a számláló

Folyamatosan növekszik az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma: a számláló péntek délelőtt már 58 944-et mutatott.

A miniszterelnök csütörtöki Facebook-posztjában jelezte, hogy aznap

több mint 1200 DPK-alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,

így számukra engedélyezték Digitális Polgári Kör megalapítását.

A kormányfő így fogalmazott: „Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon. A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában. A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének. ”

A miniszterelnök rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, akik minden héten kapnak tőle egy levelet, benne exkluzív információkkal.

Mint ismert, Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a Digitális Polgári Köröket. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.