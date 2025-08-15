Folyamatosan nő a Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma – ennyin áll a számláló

Dübörög a digitális honfoglalás – itt van minden, amit a DPK-ról tudni kell
Az Orbán Viktor miniszerelnök által életre hívott kezdeményezés népszerűsége töretlen, szeptember végén nagyszabású, országos rendezvényre készülnek.
Szentkirályi Alexandra is elindította saját DPK-ját.
Folyamatosan növekszik az Orbán Viktor által életre hívott Digitális Polgári Körökhöz csatlakozók száma: a számláló péntek délelőtt már 58 944-et mutatott.
A miniszterelnök csütörtöki Facebook-posztjában jelezte, hogy aznap
több mint 1200 DPK-alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettek,
így számukra engedélyezték Digitális Polgári Kör megalapítását.
A kormányfő így fogalmazott: „Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon. A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában. A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének. ”
A miniszterelnök rendszeres kapcsolattartásra törekszik a tagokkal, akik minden héten kapnak tőle egy levelet, benne exkluzív információkkal.
Mint ismert, Orbán Viktor Tusnádfürdőn hirdette meg a Digitális Polgári Köröket. „Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény, konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól” – fogalmazott.
A kormányfő ugyancsak a szabadegyetemen mondott beszédében felidézte, hogy a „tiszás digitális agresszió” ellen korábban már életre hívták a Harcosok Klubját, de nem mindenkinek való a harc. Akiknek elegük van a konfliktusokból, akik nem akarnak részt venni direkt politikai csatákban, azoknak kialakítanak teret, ahol részt tudnak venni az országépítésben.
Kell egy tér, egy támasz, kell a politikai és közösségi védelem, kell sok digitális polgári kör
– mondta a miniszterelnök.
Július végén az is kiderült, hogy a miniszterelnök együttműködésre lépett a civil szféra kiemelkedő képviselőivel, és közösen megalapították Magyarország első Digitális Polgári Körét (DPK). Időközben pedig megalakult az első 25 legfontosabb polgári kör is, politikusok és közéleti szereplők vezetésével.
Legutóbb Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője jelezte, hogy elindult az általa vezetett Budapesti Digitális Polgári Kör. Mint fogalmazott, „Budapesten a legsűrűbb a gazdaság, a tudományos élet, a felsőoktatás és kultúra szövete, itt egyesül a magyar szellemi és közéleti munka legjava.”
A polgári körök a tervek szerint szeptemberben tartják majd első országos találkozójukat Budapesten.
Nyitókép: az első DPK tagjai / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala