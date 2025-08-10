Hatalmas eseményre készülnek a digitális polgári körök: szeptemberben jön az országos találkozó!

„Namaste” és nyitottság – Dopeman is csatlakozott a Digitális Polgári Körhöz
A repper a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjából jelentkezett be.
Dopeman lett a hét sztárja Orbán Viktor szerint.
Orbán Viktor heti hírlevelet küldött ki a digitális polgári köröknek (DPK), „társadalom, politika, gazdaság és nagyvilág – ahogy én láttam ezen a héten. Rólunk, nektek, tőlem” jeligével – írta meg Orbán Viktor első körlevelében
A miniszterelnök közölte, szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás Kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.
Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk.
Orbán arról tájékoztat, hogy már 56 ezer 744 tagjuk van és 1203 DPK alapítására irányuló kérelem érkezett be,
de a jelentkezőket próbálják szűrni a „téglák, szédelgők, elítéltek” miatt. Törlési bizottság is működik Partos Bence irányításával.
A hét sztárja címet Dopeman kapta: „Sohasem szabad megijedni. Ha tiszta a szíved, és vállalod, amiben hiszel, nem árthatnak neked. Még a karakter-bérgyilkos balosok és a tiszás gyűlölethuszárok sem. Hajrá, Dopeman!”
A miniszterelnök levelében beszámolt az Otthon Start Programról is, amivel akár 50 millió forint hitel is elérhető, 10 százalékos önerővel, 25 évre, 3 százalékos fix kamattal. A levélben szó volt a béke utolsó esélyére is, az orosz-amerikai csúcs által. „Ez kőkemény hatalmi politika. Ha biztonságot akarsz, meg kell állapodni. Ez a mi dolgunk, az európaiak dolga lett volna.”
