08. 10.
vasárnap
08. 10.
vasárnap
Hatalmas eseményre készülnek a digitális polgári körök: szeptemberben jön az országos találkozó!

2025. augusztus 10. 12:33

Dopeman lett a hét sztárja Orbán Viktor szerint.

2025. augusztus 10. 12:33
null

Orbán Viktor heti hírlevelet küldött ki a digitális polgári köröknek (DPK), „társadalom, politika, gazdaság és nagyvilág – ahogy én láttam ezen a héten. Rólunk, nektek, tőlem” jeligével – írta meg Orbán Viktor első körlevelében

A miniszterelnök közölte, szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás Kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.

Orbán Viktor

Facebook

Idézőjel

A magyarság digitális honfoglalásba kezdett

Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk.

Orbán arról tájékoztat, hogy már 56 ezer 744 tagjuk van és 1203 DPK alapítására irányuló kérelem érkezett be, 

de a jelentkezőket próbálják szűrni a „téglák, szédelgők, elítéltek” miatt. Törlési bizottság is működik Partos Bence irányításával.

A hét sztárja címet Dopeman kapta: „Sohasem szabad megijedni. Ha tiszta a szíved, és vállalod, amiben hiszel, nem árthatnak neked. Még a karakter-bérgyilkos balosok és a tiszás gyűlölethuszárok sem. Hajrá, Dopeman!”

A miniszterelnök levelében beszámolt az Otthon Start Programról is, amivel akár 50 millió forint hitel is elérhető, 10 százalékos önerővel, 25 évre, 3 százalékos fix kamattal. A levélben szó volt a béke utolsó esélyére is, az orosz-amerikai csúcs által. „Ez kőkemény hatalmi politika. Ha biztonságot akarsz, meg kell állapodni. Ez a mi dolgunk, az európaiak dolga lett volna.” 

Nyitóképünk: Dopeman Facebook oldala

 

Összesen 13 komment

dryanflowd-
2025. augusztus 10. 13:56
A hét sztárja a «lelkes fasz» címet kapta: "Bazmeg az Orbánt (a legjobb barátom)" (nb. a magyar színes fajta)
Perczel Éva
2025. augusztus 10. 13:45
Na, ez beakadt a Tisztelet és Szabadság multi-level marketing (MLM) terroristáknál! Ha szeptember 20-ig így nyomják az ocsmány dumát, , akkor még azok is el fognak jönni, akik amúgy nem tették volna ezt!
encoreunefois-20
2025. augusztus 10. 13:21
Mehettek együtt - lopni! Legyen Dópmen koncert is - nemzethy keresztény konzervatív módon :DDDD Toad Gabi már szart ér, mert nem akar seftelni, drogüzérkedni meg nőket verni. Csöcs alatt bordán verni magyar tinilányokat, ez a magyar virtus! Nem hiába mondják a németek a ciganyszószra, hogy magyarszósz...
steinamanger-2
•••
2025. augusztus 10. 13:06 Szerkesztve
Ez az a Dopeman aki felvilágosította magyar fiatalokat hogy hol kell megütni egy nőt, nyom nélkül, azért hogy elkushadjon? Most már együtt éneklik hogy "lopni megyünk lopni, a Pityinger meg a Putyinger?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!