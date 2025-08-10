Hatalmas eseményre készülnek a digitális polgári körök: szeptemberben jön az országos találkozó!

Orbán Viktor heti hírlevelet küldött ki a digitális polgári köröknek (DPK), „társadalom, politika, gazdaság és nagyvilág – ahogy én láttam ezen a héten. Rólunk, nektek, tőlem” jeligével – írta meg Orbán Viktor első körlevelében

A miniszterelnök közölte, szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, más néven „a digitális honfoglalás Kör-gyűlését”. Ezen minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.