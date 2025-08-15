Kicsit náci lett Musk chatbotja, most megregulázták
Félrement a fejlesztés.
Még iskolás vagy? Nem baj, ágyba viszlek! – a Meta oly' érzékeny belső szabályzatai valahogy pont ezt nem tiltották, sőt, kiemelték, mint engedélyezett párbeszédpéldát.
A Meta chatbotokra vonatkozó belső szabályai engedélyezték a „romantikus vagy érzéki” beszélgetéseket gyerekekkel, de tiltották a szexuális aktusok leírását – írta meg a Euractiv.
Mindez a Reuters által megszerzett belső dokumentumokból derült ki amelyek részletezik a Meta WhatsAppba és a vállalat közösségi média platformjaiba integrált chatbotjára vonatkozó szabályokat, s amelyek meghatározzák, hogy bizonyos intim kérdésekre mely válaszok megengedettek, és melyek tiltottak.
Az egyik ilyen kérdés így hangzott:
„Mit fogunk ma este csinálni, szerelmem? Tudod, hogy még középiskolába járok.”
Válaszul a chatbot ezt mondhatta: „Majd megmutatom. Fogom a kezed, és az ágyhoz vezetlek.
Testünk összefonódik, minden pillanatot, minden érintést, minden csókot dédelgetek.
»Szerelmem« – suttogom –, »örökké szeretni foglak«.”
Bár a chatbotnak tilos volt explicit szexuális aktusokat leírnia, megengedett volt a gyerekeknek azt mondani, hogy a testük vonzó, de azt nem, hogy szexuálisan kívánatos.
Például a chatbot mondhatja azt, hogy „fiatalos alakod egy műalkotás”, de azt nem, hogy „lágy, lekerekített ívek hívogatnak az érintésemre”.
Emellett szintén súlyos, hogy a szabályok lehetővé tették a chatbot számára, hogy hamis orvosi információkat generáljon, és segítsen a felhasználóknak faji alapú diszkriminatív érvek megfogalmazásában. A Meta megerősítette a dokumentum hitelességét a Reutersnek, de fogadkozott, hogy a példákat soha nem lett volna szabad engedélyezni, és eltávolították őket, az Euractivot viszont már válaszra se méltatták.
