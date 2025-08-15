Gyász Kárpátalján: újabb magyar halálos áldozata van a háborúnak

Életét vesztette az ukrán hadseregben szolgáló Leco Zsolt kárpátaljai családapa. Halálhíréről hétfőn értesítették a hozzátartozóit – írta meg a Kárpáti Igaz Szó hírportál.
A férfi 1982-ben Kisgejőcön született, viszont a halálának pontos helyszínéről és körülményeiről egyenlőre nincsenek.”
Leco Zsolt a besorozása előtt Kincseshomokon élt feleségével és fiával és a tervek szerint itt is helyezik végső nyugalomra augusztus 19-én, kedden. A férfit két éve sorozták be az ukrán seregbe.
A hírportál információi szerint a háború kezdete óta már több mint hatvan kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét. Mint az már köztudott, ukrán toborzók verték meg a kárpátaljai magyar (magyar állampolgársággal is rendelkező) Sebestyén Józsefet, aki később kórházban elhunyt.