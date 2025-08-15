Gyász Kárpátalján: újabb magyar halálos áldozata van a háborúnak

Életét vesztette az ukrán hadseregben szolgáló Leco Zsolt kárpátaljai családapa. Halálhíréről hétfőn értesítették a hozzátartozóit – írta meg a Kárpáti Igaz Szó hírportál.

A férfi 1982-ben Kisgejőcön született, viszont a halálának pontos helyszínéről és körülményeiről egyenlőre nincsenek.”

Leco Zsolt a besorozása előtt Kincseshomokon élt feleségével és fiával és a tervek szerint itt is helyezik végső nyugalomra augusztus 19-én, kedden. A férfit két éve sorozták be az ukrán seregbe.