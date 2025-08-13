Engedély nélkül horgászott a brit külügyminiszter JD Vance-szel – azonban nem fogott semmit

JD Vance fájdalmas kijelentést tett az ukrajnai béketervről: az oroszok és az ukránok is aggódhatnak
„Ez senkit sem fog igazán boldoggá tenni” – jelentette ki az alelnök.
A külügyminiszter „adminisztratív hibának” tulajdonította.
David Lammy külügyminiszter elismerte, hogy nem rendelkezett horgászengedéllyel, amikor JD Vance-szel horgászni ment, és ezt „adminisztratív hibának” tulajdonította – írja a BBC.
Lammy levelet írt a Környezetvédelmi Ügynökségnek, hogy tájékoztassa őket a hibáról, és megvásárolta a horgászengedélyt.
Az ügynökség szerint Angliában és Walesben a 13 éves vagy annál idősebb horgászoknak horgászengedéllyel kell rendelkezniük az édesvízi halak horgászásához, és ha nincs ilyen engedélyük, bírságot szabhatnak ki rájuk.
A külügyminiszter nem fogott halat, amikor a múlt héten az amerikai alelnökkel horgászott a Chevening House-ban, Kentben, az alelnök hivatalos rezidenciáján.
Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP
