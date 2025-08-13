Ft
08. 13.
szerda
JD Vance David Lammy Egyesült Államok

Engedély nélkül horgászott a brit külügyminiszter JD Vance-szel – azonban nem fogott semmit

2025. augusztus 13. 21:37

A külügyminiszter „adminisztratív hibának” tulajdonította.

2025. augusztus 13. 21:37
null

David Lammy külügyminiszter elismerte, hogy nem rendelkezett horgászengedéllyel, amikor JD Vance-szel horgászni ment, és ezt „adminisztratív hibának” tulajdonította – írja a BBC.

Lammy levelet írt a Környezetvédelmi Ügynökségnek, hogy tájékoztassa őket a hibáról, és megvásárolta a horgászengedélyt.

Az ügynökség szerint Angliában és Walesben a 13 éves vagy annál idősebb horgászoknak horgászengedéllyel kell rendelkezniük az édesvízi halak horgászásához, és ha nincs ilyen engedélyük, bírságot szabhatnak ki rájuk.

A külügyminiszter nem fogott halat, amikor a múlt héten az amerikai alelnökkel horgászott a Chevening House-ban, Kentben, az alelnök hivatalos rezidenciáján.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

Összesen 2 komment

h040183
•••
2025. augusztus 13. 22:08 Szerkesztve
Ez a Lammy egy igen nagy láma. És nem azért írom, mert színesbőrű (ezt még szabad írni?) hanem mert minden megnyilvánulásában híven idézi a gyarmatokról betelepült folkapaszkodott kvótakreténeket, akiket előszeretettel alkalmaznak a nyugati államigazgatásban! Elég belehallgattunk a Vance-szel közösen tartott sajtokonferenciába. Én brit létemre szégyellném magam! Még europaiként is szégyenlem...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!