Engedély nélkül horgászott a brit külügyminiszter JD Vance-szel – azonban nem fogott semmit

David Lammy külügyminiszter elismerte, hogy nem rendelkezett horgászengedéllyel, amikor JD Vance-szel horgászni ment, és ezt „adminisztratív hibának” tulajdonította – írja a BBC.

Lammy levelet írt a Környezetvédelmi Ügynökségnek, hogy tájékoztassa őket a hibáról, és megvásárolta a horgászengedélyt.

Az ügynökség szerint Angliában és Walesben a 13 éves vagy annál idősebb horgászoknak horgászengedéllyel kell rendelkezniük az édesvízi halak horgászásához, és ha nincs ilyen engedélyük, bírságot szabhatnak ki rájuk.

A külügyminiszter nem fogott halat, amikor a múlt héten az amerikai alelnökkel horgászott a Chevening House-ban, Kentben, az alelnök hivatalos rezidenciáján.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP