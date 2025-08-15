Újabb magyar városokat vett célba a BYD

Itt a válasz Kínából az újabb fake newsra, ami letarolta a magyar sajtót
A kínai márka hazai importőrének bejelentése szerint, 2025 negyedik negyedévében több új helyen nyílnak meg autószalonjaik.
Újabb márkakereskedésekkel bővít Magyarországon a BYD – jelentette be a kínai márka hazai importőre, a vezess.hu cikke szerint. 2025 negyedik negyedévében több új helyen nyílnak meg autószalonjaik. Többek között: Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Budapesten egy új helyszínen.
Nem ez az első eset, hogy valótlan állítások jelennek meg a kínai elektromosautó-gyártó szegedi beruházásával kapcsolatban.
A hálózatbővítés célja, hogy a márka mihamarabb teljes országos lefedettséget érjen el, és járműveit eljuttassa a magyar vásárlókhoz.
A cikkből kiderül, hogy az új helyszíneken a BYD teljes modellpalettája elérhető lesz.
Ez azt jelenti, hogy az elektromos járművektől a konnektorról tölthető, hibridekig, minden elérhető lesz, továbbá a szalonokhoz majd szerviz is tartozik.
Kiemelték azt is, komoly múlttal és tapasztalattal rendelkező partnerek is csatlakoznak a kínai gyártó hálózatához, mint például: az Autócentrum Szabó, a JP Auto és a Pappas Auto is része a bővítésnek. A márka járművei jelenleg Budapesten, Győrben, Pécsett és Szegeden érhetők el.
2025 első hét hónapjában a BYD 51 százalékkal több autót helyezett forgalomba hazánkban, mint a tavalyi azonos időszakban. 1005 autójuk kapott magyar rendszámot és ezek közül a Seal U szabadidő-autó volt a legnépszerűbb.
A BYD Szeged mellett gyárat épít Magyarországon, Buszgyára van Komáromban és ide költözteti Európai kereskedelmi és fejlesztői központját is.
