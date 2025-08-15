Ft
Újabb magyar városokat vett célba a BYD

2025. augusztus 15. 12:59

A kínai márka hazai importőrének bejelentése szerint, 2025 negyedik negyedévében több új helyen nyílnak meg autószalonjaik.

2025. augusztus 15. 12:59
BYD

Újabb márkakereskedésekkel bővít Magyarországon a BYD – jelentette be a kínai márka hazai importőre, a vezess.hu cikke szerint. 2025 negyedik negyedévében több új helyen nyílnak meg autószalonjaik. Többek között: Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Budapesten egy új helyszínen.

A hálózatbővítés célja, hogy a márka mihamarabb teljes országos lefedettséget érjen el, és járműveit eljuttassa a magyar vásárlókhoz. 

A cikkből kiderül, hogy az új helyszíneken a BYD teljes modellpalettája elérhető lesz.

Ez azt jelenti, hogy az elektromos járművektől a konnektorról tölthető, hibridekig, minden elérhető lesz, továbbá a szalonokhoz majd szerviz is tartozik.

Kiemelték azt is, komoly múlttal és tapasztalattal rendelkező partnerek is csatlakoznak a kínai gyártó hálózatához, mint például: az Autócentrum Szabó, a JP Auto és a Pappas Auto is része a bővítésnek. A márka járművei jelenleg Budapesten, Győrben, Pécsett és Szegeden érhetők el. 

2025 első hét hónapjában a BYD 51 százalékkal több autót helyezett forgalomba hazánkban, mint a tavalyi azonos időszakban. 1005 autójuk kapott magyar rendszámot és ezek közül a Seal U szabadidő-autó volt a legnépszerűbb.

A BYD Szeged mellett gyárat épít Magyarországon, Buszgyára van Komáromban és ide költözteti Európai kereskedelmi és fejlesztői központját is.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

letsgobrandon-2
2025. augusztus 15. 13:58
egészen pofás autókat gyártanak
mondeos
2025. augusztus 15. 13:52 Szerkesztve
Minden egyes eladott kínai autó eggyel kevesebb eladott európai autót jelent. Ezt csak úgy jelzem Vandelejjebbnek,Szarosgatyának és az összes többi nagyeszű progresszívhaladó uniós sírásónak.
