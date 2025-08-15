Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Sebestyén József Ukrán Védelmi Minisztérium erőszak haláleset

Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy „nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén”

2025. augusztus 15. 11:06

Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?

2025. augusztus 15. 11:06
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén.«

Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem semmi…

Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?

Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak???

Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését.”

Nyitókép forrása: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. augusztus 15. 11:25
A GYILKOSOK maguk vizsgálták meg és nem találtak semmi nyomot GYILKOSSÁGRA.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. augusztus 15. 11:21
Bucsát is pont így vizsgálták ki. Ócska tetű ország, az orosz erkölcsi világítótorony hozzájuk képest. , “ukrajna” oldaláról is Putyin írhatná alá a békeszerződést.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!