Nem semmi…

Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?

Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak???

Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését.”

