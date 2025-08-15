Felháborító: tagad az ukrán ombudsman, szerintük Sebestyén József halálát betegség okozta
Nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei a kárpátaljai férfi testén – állapította meg az Ukrán Védelmi Minisztérium.
Lehetne, hogy valaki olyan vizsgálja ki az esetet, aki nem érintett?
„Az Ukrán Védelmi Minisztérium közölte, hogy »nem voltak erőszakra utaló nyomok Sebestyén József testén.«
Vagyis a katonák, akik kényszersorozás közben agyonverték Sebestyén Józsefet közölték, hogy nem verték agyon.
Nem semmi…
Egyáltalán van esély arra ma Ukrajnában, hogy egy ilyen halálesetet tisztességesen kivizsgáljanak???
Mi továbbra is a család mellett állunk, várunk egy tisztességes vizsgálatot, és a felelősök megbüntetését.”
