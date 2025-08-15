Ft
Sebestyén József Ukrán Védelmi Minisztérium vizsgálat

Felháborító: tagad az ukrán ombudsman, szerintük Sebestyén József halálát betegség okozta

2025. augusztus 15. 08:07

Nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei a kárpátaljai férfi testén – állapította meg az Ukrán Védelmi Minisztérium.

2025. augusztus 15. 08:07
null

Az ukrán katonai és igazságügyi szervek megállapítása szerint Sebestyén József, a kárpátaljai magyar–ukrán kettős állampolgár halálát betegség okozta, a testén pedig nem találtak külsérelmi nyomokat – számolt be róla a Szabad Európa. Mint ismert, ennek ellenére a magyar ügyészség emberölés gyanújával indított nyomozást az ügyben.

Jurij Kovbasa, az ukrán ombudsman biztonsági és védelmi szektorért felelős képviselője levélben foglalta össze a történteket az Ukrán Védelmi Minisztériumtól és a törvényszéki orvosszakértői intézettől kapott információk alapján. Eszerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységéhez vezényelték.

Június 18-án engedély nélkül elhagyta az alakulatot, majd június 24-én saját lábán érkezett a beregszászi kórház sürgősségi osztályára. Július 6-án a törvényszéki vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy 

halálát betegség okozta, és sem katonai műveletekből, sem erőszakos cselekményből származó sérülés nem volt a testén.

Kovbasa közlése szerint az Ukrán Védelmi Minisztérium vizsgálata nem tárt fel emberi jogi jogsértést sem a mozgósítás, sem a katonai szolgálat során. A katonai parancsnokság emellett felszólította a személyzetet, hogy tartózkodjanak a „hamis információk” terjesztésétől, mivel azok ellenséges államok információs műveleteiben felhasználhatók.

Nyitókép: Sebestyén József Facebook-oldala

gullwing
2025. augusztus 15. 11:08
Szláv szardarabok, persze hogy hazudnak.
fogas paduc
2025. augusztus 15. 11:00
Ezek szerint Ukrajnában a halálos betegeket is besorozzák.
Korrupt Kornél
2025. augusztus 15. 10:51
bacsfgab 2025. augusztus 15. 09:53 Nincs ilyen? Hemzseg az internet a brutalitásoktól! És a mentősök miért nem léphettek közbe, amikor a szerencsétlen ember a porban fetrengett? Csak nem ukrán kém vagy te is?
titi77
2025. augusztus 15. 10:49
aztán csodálkoznak hogy a fél európa utálja őket. hiába a nem kényszer sorozottak tehetnek róla. akkor is így van pl.: a második VH.-ban mindenki a komplett német társadalmat nácinak bélyegezte, pedig nem így volt! most az ukik ugyanebben a cipőben járnak. köszönjék meg a zöld manónak meg azoknak akik felbérelték népírtásra! ki lett neki adva: AZ UTOLSÓ UKRÁNIG!!! végre is hajtja. amúgy meg nem is ukrán hanem orosz. hitler se volt német. osztrák volt!
