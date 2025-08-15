Felháborító: tagad az ukrán ombudsman, szerintük Sebestyén József halálát betegség okozta

Jurij Kovbasa, az ukrán ombudsman biztonsági és védelmi szektorért felelős képviselője levélben foglalta össze a történteket az Ukrán Védelmi Minisztériumtól és a törvényszéki orvosszakértői intézettől kapott információk alapján. Eszerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységéhez vezényelték.

Június 18-án engedély nélkül elhagyta az alakulatot, majd június 24-én saját lábán érkezett a beregszászi kórház sürgősségi osztályára. Július 6-án a törvényszéki vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy

halálát betegség okozta, és sem katonai műveletekből, sem erőszakos cselekményből származó sérülés nem volt a testén.

Kovbasa közlése szerint az Ukrán Védelmi Minisztérium vizsgálata nem tárt fel emberi jogi jogsértést sem a mozgósítás, sem a katonai szolgálat során. A katonai parancsnokság emellett felszólította a személyzetet, hogy tartózkodjanak a „hamis információk” terjesztésétől, mivel azok ellenséges államok információs műveleteiben felhasználhatók.