Felháborító: tagad az ukrán ombudsman, szerintük Sebestyén József halálát betegség okozta

Döntött a Legfőbb Ügyészség: emberölés gyanúja miatt indul eljárás Sebestyén József ügyében
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész elrendelte a büntetőeljárás megindítását.
Nem voltak erőszakra utaló sérülés jelei a kárpátaljai férfi testén – állapította meg az Ukrán Védelmi Minisztérium.
Az ukrán katonai és igazságügyi szervek megállapítása szerint Sebestyén József, a kárpátaljai magyar–ukrán kettős állampolgár halálát betegség okozta, a testén pedig nem találtak külsérelmi nyomokat – számolt be róla a Szabad Európa. Mint ismert, ennek ellenére a magyar ügyészség emberölés gyanújával indított nyomozást az ügyben.
Jurij Kovbasa, az ukrán ombudsman biztonsági és védelmi szektorért felelős képviselője levélben foglalta össze a történteket az Ukrán Védelmi Minisztériumtól és a törvényszéki orvosszakértői intézettől kapott információk alapján. Eszerint Sebestyént 2025 júniusában mozgósították, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik egységéhez vezényelték.
Június 18-án engedély nélkül elhagyta az alakulatot, majd június 24-én saját lábán érkezett a beregszászi kórház sürgősségi osztályára. Július 6-án a törvényszéki vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy
halálát betegség okozta, és sem katonai műveletekből, sem erőszakos cselekményből származó sérülés nem volt a testén.
Kovbasa közlése szerint az Ukrán Védelmi Minisztérium vizsgálata nem tárt fel emberi jogi jogsértést sem a mozgósítás, sem a katonai szolgálat során. A katonai parancsnokság emellett felszólította a személyzetet, hogy tartózkodjanak a „hamis információk” terjesztésétől, mivel azok ellenséges államok információs műveleteiben felhasználhatók.
