„Ukrán részről bocsánatot sem kértek” – exkluzív interjút adott az elhunyt kényszersorozott kárpátaljai Sebestyén József nővére a Mandinernek!

Hogyan van a család többi tagja, fél évvel a nagy veszteség után? Hogyan érzi most Ön magát?

Most Mikuláskor lesz öt hónapja, hogy az öcsém már nincs velünk. Már nem mutatja videóban, vagy nem küldi a fotókat hogyan díszítette fel a házat vagy a panziót. Ez a hónap a legnehezebb időszak lesz: az első karácsony nélküle. Nem jön már ide hozzánk többé, nem megy már a szüleimhez. Hiába lesik az ajtót, vagy hogy vakkant a kutya. Nem nyílik már soha többé az ajtó. Szüleim nagyon rosszul viselik, hogy idős korukra ezt meg kellett élniük. Az a legrosszabb, ha a szülő temeti el a gyerekét. Annál fájdalmasabb dolog nincs is s világon. Én sem vagyok túl jól. A videókat nem is merem még mindig megnézni. Mert hallom az elkeseredett hangját és nem bírom elviselni, hogy már nem tudtam rajta segíteni.

Sőt, ahogy tudtam, hogy ott verték, a veséjénél, nekem a temetés után ott fájt hetekig a hátam.

Az öcsém lelkét hordozom amíg élek. József az utóbbi fél évben nagyon sokat járt a templomba és amikor tehette adakozott is. Nagyon sokszor küldte a fotókat, hogy a templomban van. Érezte, hogy ott megnyugszik és ha egyszer kiderül az igazság, akkor a lelke örökre megpihen. Nekem pedig, úgy érzem, az lett a küldetésem, hogy elmondjam a történetét a világnak, hogy ez a tragédia soha, de soha semmilyen körülmények között ne ismétlődjön meg senkivel!

Ha kívánhatnék valamit karácsonyra, azt kívánnám: tegyék le a fegyvert, legyen végre béke már. Mert nekünk béke kell!

Járt mostanában Kárpátalján? Mit tapasztalt, milyen a hangulat?

Igen, novemberben. Az embereken látszik, hogy vannak olyanok akik beletörődtek a sorsukba, de olyanok is, akik már ezt a félelemben tartást nem bírják sokáig. S erre még külön bosszúság a napi több órás áramkimaradások. Ami minden háztartást keményen sújt, hiszen felborítja az amúgy is keserves életüket, a háztartási eszközök a ki-be kapcsolgatástól felmondják a szolgálatot, az ételek, húsok megromlanak. A gyerekek pedig gyertyafénynél tanulnak. Lassan azok is elmenekülnek, akik eddig kitartottak. Így várja Kárpátalja a karácsonyt.

Nyitókép: Facebook, József és Márta