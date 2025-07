Most érkezett: az SZBU-hoz köthető a Sebestyén József haláláról hazugságot terjesztő, magyarul beszélő férfi

A lap információi szerint az Euronews riportjában megszólaló Razsó még Fegyir Sándor jelenlegi ukrán nagykövettel is harcolt a 101. kárpátaljai dandárban. Ezt onnan is tudni lehet – mutat rá az Origo –, hogy Razsó katonai múltjáról cikkünk írásakor is található fenn poszt van Razsó közösségi oldalán.

Ugyaninnel lehet tudni azt is – húzza alá a lap –, hogy

Razsó elsőként jelentkezhetett az ukrán hadseregbe, mivel már 2022 márciusában büszkén posztolt az oroszok elleni harcról.

A nyíltan magyarellenes Vaszil Vovkunoviccsal pedig együtt alapították a Pobratimi Veterán Szervezetek Koordinációs Tanácsát. „Mint ismert, Vovkunovics volt a főszervezője a 2017-es és 2018-as magyarellenes beregszászi félelemkeltő nacionalista felvonulásoknak” – idézi fel a lap.

Így kezdte mosdatni az ukránokat az Euronews és Magyar Péter testvérének lapja

A Mandiner is beszámolt róla, hogy ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, Sebestyén Józsefet, aki később életét vesztette. A beregszászi férfit állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások. Az ukrán hadsereg vezérkara közleményt adott ki, amely szerint a férfi halálát tüdőembólia okozta, és a boncolás során „semmilyen testi sérülés nem volt megállapítható, amely erőszakra utalna”.

Az Index kárpátaljai forrásokból úgy értesült, hogy a boncolást végző igazságügyi orvosszakértő – bizonyos Joszip Akar, aki szerint „semmilyen testi sérülés nem volt megállapítható, amely erőszakra utalna” – az ukrán titkosszolgálatok befolyása alatt állhat, miután fiát nemrég ukrán toborzótisztek egy közúti igazoltatás alkalmával mozgósították, és csak apja közbenjárására sikerült elhagynia a kiképzőtábort.

Az Indexhez az a hír is eljutott, miszerint a igazságügyi szakértőként rendszeresen alkalmazott Joszip Akar

szinte bármilyen dokumentumhoz a nevét adja, csak hogy megvédje fiát a mozgósítástól.

Azonnal reagált a Kontroll

A Kontroll aztán el is kezdte az ukrán narratívának megfelelően tálalni az eseményeket, amint az Index beszámolt a felháborító esetről. Magyar Péter testvérének lapja ugyanis az elsők között írta meg, hogy nem is verték meg Sebestyén Józsefet. A lap a fentiekben említett Razsó Zoltánra, mint „magyar ápolóra” hivatkozva közölte, hogy Sebestyén József testén nem is voltak verésnyomok, és hogy a pszichiátrián kezelték.

A lap az Euronews helyszíni riportja alapján közölve Razsó Zoltán állítását simán megírta, hogy Sebestyént nem verték meg.

Az eset kapcsán egyébként az is érdekes, hogy a lap a fentiek mentén még azt sem tartotta gyanúsnak, hogy a nullához konvergál annak az esélye, hogy „teljesen véletlenül”, pont egy „illetékes ápolval”, Razsó Zoltánnal futott össze az Euronews stábja.

Ráadásul Sebestyén József testéről több fotó is készült

Az elhunyt magyarról ráadásul több fotó is napvilágra került, amelyeken egyértelműen látható: az elhunyt férfit bántalmazták.

A Mandiner egyéb bizonyítékokat is bemutatott korábban

Az említett fotókon túl továbbá a Sebestyén család beszámolói is igazolták, hogy megverték a férfit. Nem beszélve arról, hogy a lapunk megszerezte és közölte Sebestyén József utolsó hivatalos, ukrán hatóságokhoz címzett nyilatkozatát, amelyben részletesen leírja, milyen szörnyű bántalmazást élt át.

„Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak.

Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni.

Néhány katona a sárba dobott, hogy aludjak ott. Másnap reggel a kapuhoz vittek, azt mondták: »tűnj haza«. Gyalog hazamentem Beregszászra. Nem tudom, miért, de pszichiátriára kerültem, ahol kihívták a rendőrséget.”

Kérdés már csak az, a fentiek tükrében miért közölhette mégis elsők között az Euronews és Magyar Péter testvérének lapja, hogy nem is bántalmazták az elhunyt magyar férfit az ukránok.