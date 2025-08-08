Ft
Orbán Balázs Magyarország Le Figaro Orbán Viktor

Orbán Balázs a Le Figarónak: Ha mások példaként tekintenek ránk, az azért van, mert ők is a működő megoldást keresik

2025. augusztus 08. 20:06

A francia lap nagyinterjút készített a miniszterelnök politikai igazgatójával, hogy rájöjjön az Orbán-kormány sikerének titkára.

2025. augusztus 08. 20:06
null

„Orbán Viktor a magyar emberek érdekében dolgozik, és nem a brüsszeli bürokratáknak akar megfelelni” – idézi a Le Figaro pénteken megjelent, Orbán Balázzsal készített interjúja címében a miniszterelnök politikai igazgatóját. A nagyinterjúban az Orbán Viktor vezette kormány sikerének a titkairól kérdezték a minisztert, és arról, vajon hogy lehet valami ennyire sikeres a magyar társadalom körében, amit Brüsszelből olyan hevesen támadnak.

Így reagál Magyarország a változó világrendre

Orbán Balázs már az interjú elején leszögezte a magyar kormány álláspontját, amely egy „szuverenista, patrióta, a hagyományos értékekhez ragaszkodó irányt képvisel, ugyanakkor alkalmazkodik a 21. század kihívásaihoz is”. Hangsúlyozza, a Fidesz és Orbán Viktor támogatóiszéles társadalmi réteget képviselnek: vannak köztük nemzeti liberálisok, kereszténydemokraták és nemzeti konzervatívok is. 

A magyar szuverenitás iránti elkötelezettség köt össze bennünket” 

– magyarázza.

A változó világrendet illetően elmondta, ahogy a miniszterelnök idei tusványosi beszédén is hangsúlyozta, gyakorlatilag már benne vagyunk a változás folyamatában. 

A világban jelenleg összesen 184 fegyveres konfliktus zajlik, egyre gyorsabban jönnek létre különböző blokkok, a fegyverkezés és a migrációs hihetetlen mértéket öltött”

 – állítja a a Fidesz politikusa, aki arra is rávilágít, Magyarország nem akar sehová besorolni, hanem egy saját, független politikát folytat, kizárólag a magyar nemzeti érdekek mentén.

A francia újságíró arra is kíváncsi volt, mi a titka Orbán Viktor tizenöt éve tartó kormányzásának, és vajon mivel tudja a Fidesz évről évre meggyőzni az embereket, hogy őket támogassák.

Ebben rejlik az Orbán-kormány sikere

Orbán Balázs szerint a magyar kormány sikere abban rejlik, hogy az embereket képviseli, nem pedig ideológiai elveket próbál kiszolgálni. Hozzáteszi, a magyar gazdaság szilárd alapokon nyugszik: „alacsonyak az adók, miközben a fizetések nőnek, az embereknek van munkahelyük, van mit költeniük és befektetniük. Magyarrszágon megéri dolgozni” – részletezi, majd hangsúlyozza, Európában Magyarországon a legnagyobb a családtámogatások mértéke.

Az újságíró ezután azt kezdte boncolgatni, vajon miért ilyen elutasítóak az európai uniós intézményekben a magyar kormány politikájával szemben. Orbán Balázs úgy fogalmazott, mert „mi vagyunk Brüsszel demokratikus ellenzéke”, majd ezt kifejtve elmondta: 

Orbán Viktor a magyar emberek érdekében dolgozik, és nem a brüsszeli bürokratáknak akar megfelelni”.

Ezzel szemben Brüsszelben egyre inkább úgy állnak a tagállamokhoz, mintha egy nagy, közös liberális birodalom részei lennének. „Minden felmerülő kihívást és problémát egyetlen szempontból vizsgálnak: felhasználható-e arra, hogy csökkentsék a nemzeti hatásköröket és bővítsék a brüsszeli központi hatalmat? Ha a válasz igen, akkor nem haboznak egy újabb lépést tenni a föderalizáció felé” – állítja.

Magyarország senkit nem akar megtéríteni, de szívesen együttműködik bárkivel Európa jövőjének érdekében

Az újságíró végül arról kérdezte, hogy látja, a tizenöt éve hatalmon lévő Orbán-kormány lehet-e egyfajta követendő példa más európai országok számára.

„Nem az a célunk, hogy bárkinek példát mutassunk”– állította határozottan, és hozzátette, a kormány csak azt tartja szem előtt, hogy biztosítsa Magyarország jövőjét. – 

Ha mások példaként tekintenek ránk, az nem azért van, mert reklámozzuk magunkat, hanem azért, mert ők is arra próbálnak rájönni, mi működhet.”

Hangsúlyozta, Magyarország kész együttműködni a hasonló értékeket valló nemzetekkel, de a kormánynak nincs semmiféle missziós célja. – „Csupán szeretnénk megbízható partnerekként együttműködni a közös európai problémák megoldásában” – foglalta össze.

Nyitókép: Facebook

 

