Nem várt fordulat: meglepő szövetségest leplezett le a Times, ő játszhatott kulcsszerepet Putyin meggyőzésében

Vlagyimir Putyin orosz elnök először és elsősorban az Egyesült Államokkal akar megállapodni az ukrajnai konfliktus lezárásáról – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök egy pénteken megjelent interjújában.

A Time amerikai magazinban megjelent egy összeállítás, és ennek részeként Fehéroroszország államfője az orosz politikai gyakorlat és elképzelések hátterével kapcsolatban azt mondta a lapnak, hogy az Egyesült Államoknak először Oroszországgal kell megállapodnia, majd azt követően bekapcsolnia a folyamatba Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt.

Lukasenka hozzátette: ugyanez a megközelítés érvényes Nyugat-Európa szerepével kapcsolatban. „Elképzelhető, hogy Putyin semmibe veszi őket. Ha ebben a helyzetben meg tudunk állapodni az amerikaiakkal, akkor az európaiaknak nem marad mozgásterük.

És Trumpnak igaza van, Európának meg kell hajolnia”

– idézte a fehérorosz vezetőt a hetilap. Lukasenka egyúttal arra intette a tárgyalásra készülő amerikai felet, hogy legyen óvatos. „Ne diktáljanak feltételeket, ne verjék az asztalt! Ne sértsék meg Putyint! Oroszország nem bocsátaná meg az elnökének, ha lenyelne bármilyen sértést. Trumpnak meg kell értenie, hogy ha Putyin sértve érzi magát, akkor elküldheti őt a pokolba. Eddig még nem tett ilyet, de megteheti” – tette hozzá a fehérorosz elnök.