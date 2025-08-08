Igazságot szolgáltattak a konzervatív színésznőnek, akit tönkre akart tenni a Disney

Gina Carano amerikai színésznő peren kívül megegyezett a Disney anyavállalataként működő Lucasfilmmel, aki azért perelte be a vállalatot, mert egy 2021-ben egy Instagram-bejegyzése miatt kitették a Star Wars Mandalori sorozatából. Caranótól akkor azért váltak meg, mert posztjában a Republikánusok helyzetét a mai USA-ban a holokauszt idején élő zsidókéhoz hasonlította. A Lucasfilm akkor elítélte a megjegyzést, mondván, hogy az „kulturális és vallási identitásuk alapján becsmérli az embereket”.

A színésznő X-oldalán jelentette be a hírt, hogy végre sikerült lezárni az ügyet, amelyből szerinte „az összes érintett a lehető legjobban jött ki”, és megköszönte Elon Musk segítségét, akivel bár személyesen nem találkoztak, de felkarolta a színésznőt, és „irgalmas szamaritánusként állta a per költségeit”.

Carano eredetileg 75 ezer dollár (25 millió forint) kártérítést követelt, és azt, hogy vegyék vissza a sorozatba.

Bár a megállapodás részletei nem nyilvánosak, a Disney már bejelentette, alig várják, hogy újra együtt dolgozhassanak a színésznővel

, akiről az eddigi közös munka alapján úgy nyilatkoztak: „a rendezők, a többi színész és az egész stáb mindig nagyon tisztelte. Keményen dolgozott, hogy tökéletesítse saját képességeit, és mindig kedves és tisztelettudó volt a kollégáival”.

