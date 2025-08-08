Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
színésznő Gina Carano Lucasfilm Disney Elon Musk

Igazságot szolgáltattak a konzervatív színésznőnek, akit tönkre akart tenni a Disney

2025. augusztus 08. 20:01

Elon Musk vállalta a per költségeit.

2025. augusztus 08. 20:01
null

Gina Carano amerikai színésznő peren kívül megegyezett a Disney anyavállalataként működő Lucasfilmmel, aki azért perelte be a vállalatot, mert egy 2021-ben egy Instagram-bejegyzése miatt kitették a Star Wars Mandalori sorozatából. Caranótól akkor azért váltak meg, mert posztjában a Republikánusok helyzetét a mai USA-ban a holokauszt idején élő zsidókéhoz hasonlította. A Lucasfilm akkor elítélte a megjegyzést, mondván, hogy az „kulturális és vallási identitásuk alapján becsmérli az embereket”.

A színésznő X-oldalán jelentette be a hírt, hogy végre sikerült lezárni az ügyet, amelyből szerinte „az összes érintett a lehető legjobban jött ki”, és megköszönte Elon Musk segítségét, akivel bár személyesen nem találkoztak, de felkarolta a színésznőt, és „irgalmas szamaritánusként állta a per költségeit”.

Carano eredetileg 75 ezer dollár (25 millió forint) kártérítést követelt, és azt, hogy vegyék vissza a sorozatba. 

Bár a megállapodás részletei nem nyilvánosak, a Disney már bejelentette, alig várják, hogy újra együtt dolgozhassanak a színésznővel

, akiről az eddigi közös munka alapján úgy nyilatkoztak: „a rendezők, a többi színész és az egész stáb mindig nagyon tisztelte. Keményen dolgozott, hogy tökéletesítse saját képességeit, és mindig kedves és tisztelettudó volt a kollégáival”.

Nyitókép: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 


 

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 08. 20:17
Bírom a csajt...
Válasz erre
8
1
Titi
2025. augusztus 08. 20:13
Aljas, képmutató banda! Ha a demokraták nyertek volna, esélye sem lett volna a megegyezésre. Most behúzták fülüket-farkukat, mert Trump az asztalra csapott!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!