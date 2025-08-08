Óriási pofonba szaladt bele ismét Magyar Péter, ezúttal számokkal cáfolták a liberális pártvezért

Magyar Péter páros lábbal szállt bele az Otthon Start programba: szerinte máris 20 százalékos árnövekedés tapasztalható (VIDEÓ)
A szakértők és a valóság viszont cáfolják a Tisza-vezért.
Tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma.
A Magyar Nemzet cikke azt állítja, hogy a kormány által bejelentett Fix 3% Lakáshitel Program (Otthon Start Program) hatalmas érdeklődést indított el, és a rendelkezésre álló statisztikák — Bankmonitor-érdeklődési adatok és KSH építési engedélyek (kínálati oldal) — alapján a baloldali kritikák (például a Tisza Párt félelmei az árak kilövéséről) túlzóak.
A Bankmonitor több mint 800 százalékos növekedést mért a keresletben. Ezzel párhuzamosan a lakásokra kiadott építési engedélyek száma is megugrott: a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 12 830 volt 2025 első fél évében, ez 43 százalékkal több, mint 2024 első felében.
A kormány július 2-án jelentette be, hogy új, kedvezményes hitelt kínál majd az első lakás megvásárlásához, korlátozás nélkül minden magyar állampolgár számára. A fix 3 százalékos hitel maximális összege 50 millió forint. A piaci lakáshitelek jelenleg hat százalék körül mozognak, így nagy könnyítést jelent majd a lakásvásárlók számára, ha szeptembertől elérhetővé válik a kormány által meghirdetett új konstrukció. „A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó” – fogalmaz a Bankmonitor a konstrukcióról.
A kormány egyébként külön egyeztet az önkormányzatokkal is arról, hogy biztosítsanak beépíthető területeket, ahová újabb lakások épülnének. A baloldali narratíva szerint, amit Magyar Péter is nagy erőkkel terjeszt, az új hitel felveri majd a lakásárakat. A Tisza Párt vezetője már ott tart, hogy őszig 40 százalékkal emelkednek majd a lakásárak. A kormány érvelése szerint viszont a maximalizált 1,5 milliós négyzetméterár, és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem lesz árfelhajtó ereje az intézkedésnek.
Nyitókép forrása: Facebook