Óriási pofonba szaladt bele ismét Magyar Péter, ezúttal számokkal cáfolták a liberális pártvezért

A kormány július 2-án jelentette be, hogy új, kedvezményes hitelt kínál majd az első lakás megvásárlásához, korlátozás nélkül minden magyar állampolgár számára. A fix 3 százalékos hitel maximális összege 50 millió forint. A piaci lakáshitelek jelenleg hat százalék körül mozognak, így nagy könnyítést jelent majd a lakásvásárlók számára, ha szeptembertől elérhetővé válik a kormány által meghirdetett új konstrukció. „A kedvezményes lakáshitel felvételéhez sem házasság, sem gyermek vállalása nem szükséges és életkori korláthoz sem kötött, emiatt rendkívül széles, korábbiakban támogatott hitelre nem jogosult rétegnek nyújthat érdemi anyagi előnyt az új konstrukció. A potenciális hitelfelvevők körét ráadásul az is bővíti, hogy a hitelfelvételt követő bérbeadást sem zárja ki a jogalkotó” – fogalmaz a Bankmonitor a konstrukcióról.